«Может, больной. Может, собаки выгнали»: операция по поимке опасного хищника пошла не по плану

Фото: Instagram @dps_ugolnaya / @gruzoperevozki_na_samosvale

Утром 30 ноября в одном из городов Приморья заметили медведя. Сначала шатун показался возле Международного аэропорта Владивосток, а вскоре – в черте города Артема. Спустя некоторое время хищник напал на женщину, которую вскоре госпитализировали в тяжелом состоянии. А вот медведя пришлось устранить. О том, как проходило изъятие животного из природы, рассказал корреспонденту «КП – Владивосток» первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексей Суровый.

По словам собеседника, сначала в Охотнадзор позвонили и сказали, что по Артему разгуливает медведица с медвежонком и нападают на людей – пострадала одна женщина. Поэтому специалисты ведомства и сотрудники полиции, несмотря на разыгрывающуюся непогоду, срочно поехали на место «преступления».

– Во время патруля нашли след медведя. В связи с тем, что он проявлял агрессию по отношению к людям и представлял реальную угрозу, было принято решение изъять его из природной среды, – отметил Алексей Суровый.

В какой-то момент операция пошла не по плану, и хищник кинулся на егеря – мужчина «заработал» травмы. Медведя пришлось застрелить. Животное нельзя было усыпить, так как он был слишком агрессивен и даже после представлял бы опасность для людей.

Пока что ответить на вопросы «А почему взялся медведь и почему бросался на людей» и «Что с животным было не так?» нельзя. Сначала надо провести зоологическую экспертизу. В течение двух недель специалисты подготовят заключение, и тогда уже станет ясно, что именно толкало медведя на такие «поступки».

– Может быть, он был больной, заболевание было, или жира не нагулял. Может, собаки выгнали. Много факторов, почему животное могло проявлять агрессию, – добавил замминистра.

Алексей Суровый посоветовал ни в коем случае не подходить к диким животным, сразу же звонить в службу 112 и в Охотнадзор. Если же медведь стоит прямо перед вами, тогда нужно громко кричать, а еще лучше при походах в лес брать с собой фальшфейер. Дым, огонь и шипение отпугнут хищника.

ПО ТЕМЕ

В Приморье застрелили медведя, который ранил двух человек

Пострадавшую женщину доставили в реанимацию в одну из больниц края [видео]

В Приморье медведи вышли к аэропорту и жилым домам, власти Артема просят людей не выходить на улицу

По предварительным данным, хищник ранил женщину [видео]

Встреча с медведем чуть было не стоила приморцу жизни

Животное напало на мужчину, когда он собирал в лесу шишки (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03