«Тигр не любит яркие цвета»: астролог из Приморья рассказал, как успешно встретить Новый год

Отмечать Новый 2022 год лучше не в шумной компании, а в кругу семьи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уходящий 2021 год принес миру много ярких впечатлений и неприятностей. Значимые и удивительные события произошли и в сфере астрологии и астрономии: парад планет, звездопад Персеиды и самое длительное лунное затмение за 500 лет, которое повезло увидеть жителям Дальнего Востока и приморской столицы. Сейчас многие люди интересуются астрологией и обращаются к звездам, чтобы узнать свое будущее и получить ответы на важные вопросы. В эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» астронумеролог Евгений Хат рассказал о своей специальности, почему возрос рост популярности астрологии и, самое главное, каким будет будущий 2022 год.

Евгений называет себя человеком-исследователем. Долгое время он изучал нумерологию, но потом понял, что ему мало полученных знаний, и он углубился в асторологию. Так он и нашел свое призвание – астронумеролог.

Многие люди, чтобы узнать, чем удивит их сегодняшний день, читают гороскопы. Евгений Хат объяснил, что гороскопы и астрология – это часть одной системы. Астрология делится на много видов: хорарная (часовая), мунданная (мировая или политическая), предсказательная, прогностическая, медицинская. А гороскоп – это карта, и только по нему, как рассказал специалист, нельзя узнать свою судьбу.

- Нельзя сказать, что все люди одинаковые. Не все овны пробивные и инициативные. Это как с именами. Много людей по имени Женя, но все они имеют разный возраст и статус. Многое зависит от воспитания и социальной среды, - поделился Евгений Хат.

По мнению Евгения, популярность астрологии возросла, потому что есть спрос и предложение. Ни для кого не секрете, что с давних времен люди ходили к предсказателям, чтобы узнать о своем будущем или судьбе близких. Об этом же говорит и астронумеролог.

Евгений Хат в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток». Фото: принтскрин видео, youtube Что Приморцу ХороШоу

- Люди обращались к астрологам, чтобы узнать, взойдет ли урожай или поправится ли больной человек. Сейчас очень много изобилия всего: приходите в супермаркет, полки ломятся от товаров, вы заканчиваете университет и должны определиться с работой, вы встречаете свою любовь и не знаете, что будет дальше. Один из способов во всем этом разобраться – астрология, - отметил Евгений Хат.

В эфире астролог подвел итоги уходящего 2021 года. По его словам, это было медленное и напряженное время. Виной всему ретроградный Сатурн, который шел по водолею.

- Все, кто устраивался на работу с конца апреля по 15 сентября, просто не задерживались на новом месте. Водолей – это толпа людей, объединенных общей целью. Многие уходили из-за того, что было столкновение с идеологиями, возникали неприятности в коллективе. Год в плане работы был не простой. А Сатурн – планета ограничений, поэтому у нас и ввели обязательное ношение масок и QR-коды. Планета хочет, чтобы люди не общались так близко друг с другом, - объяснил специалист.

Были у уходящего года и плюсы. По мнению Евгения Хата, 2021 год должен был дать людям время, чтобы определиться, чем стоит заниматься, разобраться в работе, карьере, личной жизни.

Но теперь перейдем к главному и интересующему всех вопросу: как нужно встречать 2022 год. Как объяснил астронумеролог, тигр не любит большого количества гостей, а потому праздновать Новый год стоит только в кругу семьи или друзей. Чтобы порадовать людей, лучше дарить простые, душевные подарки, можно даже сделать своими руками. А на праздничном столе обязательно должно быть что-то мясное. И не стоит готовить несколько сложных блюд, по мнению Евгения, лучше приготовить одно основное блюдо.

- Тигр, как и любой знак зодиака, не любит яркие цвета. Поэтому лучше не надевать что-то красное, а заменить на синее, голубое, зеленое или что-то пастельное. И должна быть некая скромность, не надо надевать на себя много аксессуаров. Можно сказать, что символ 2022 года любит минимализм, - объяснил астролог.

По прогнозу Евгения Хата, встречая Новый год, надо верить в лучшее, ведь конец декабря, январь, февраль, март и апрель будут благоприятны для достижения своих целей. Поэтому 29-31 декабря астролог рекомендует больше фантазировать, а в праздничную ночь обязательно загадать желание.

- В это время Юпитер войдет в знак рыб, место его максимальной силы, и первая половина года будет благоприятна для того, чтобы ваши желания начали исполняться. Люди живут верой – в себя, свои силы, других, космос, а Юпитер эту веру усиливает. Но желание должно быть связано не с личной выгодой и наживой, а с чем-то большим – поиском любви, улучшением здоровья, с родными и близкими, - предупредил Евгений Хат.

Также астролог предостерегает людей, которые планируют искать работу в 2022 году. По прогнозу специалиста, с 5 июня по 23 октября у нас вновь будет царствовать ретроградный Сатурн в водолее, поэтому устраиваться на работу лучше до этого времени. Евгений Хат отметил, что время до апреля будет подходящей возможностью для творческих личностей, а также тех, кто занимаются благотворительностью и экологией, проявить себя в этом мире.

Но есть не очень приятные вещи, которые сулит нам 2022 год. Евгений предсказывает, что год будет напряженным в материальном плане. Люди сфокусируются на финансах и будут думать, где заработать больше денег и на что их потратить. А так как Сатурн движется по водолею, мы все также будем ограничены масками и кьюар-кодами, а в экономике будет борьба за власть и ресурсы.

- По планетарным меркам мы еще должны повариться в этих ограничениях, дойти до чего-то, выработать механизм и может быть уже в 2023 году ситуация будет меняться, - отметил Евгений Хат.

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