Рейд с проверкой по соблюдению антиковидных мер прошел в популярном торговом центре Владивостока

Такие мониторинговые группы работают ежедневно во всех районах города Фото: Екатерина МАКСИМОВА

16 декабря во Владивостоке в торговый центр «Луговая» нагрянула спецгруппа по соблюдению антиковидного режима. Однако проверке подверглись не только бутики, но и кафе, а также автобусы, что останавливаются рядом с ТЦ. Явных нарушений выявлено не было, однако не все на 100 процентов соблюдают правила безопасности.

Такие мониторинговые группы работают ежедневно во всех районах города. В этот раз при проверке смог присутствовать журналист «Комсомольской правды – Владивосток». На рейд вышли представители Росгвардии, УМВД по Ленинскому району и сотрудники администрации города Владивостока.

Автобусы проверяли на дезинфекцию Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Радует, что многие люди стали ответственнее относиться к ситуации, сложившейся в мире из-за коронавируса, за все время проверки лишь несколько человек ходили без масок, но на входе в бутик, все равно надевали. Некоторые отмечают, что делают это не из-за каких-то своих капризов, а потому что в зимнее время, когда на тебе много теплых вещей в ней просто-напросто тяжелее дышать. Вот и надевают только по необходимости.

- Посмотрели, как работают торговые объекты, как считывают QR-коды, как заполняются журналы по термометрии и дезинфекции помещений, в настоящее время без каких-либо явных нарушений. Плюс мы проверили общественный транспорт, у всех проведена дезинфекция, - рассказал заместитель начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Андрей Караваев.

Сотрудники предъявляли журналы по термометрии и дезинфекции Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Самое яркое нарушение, которое было замечено во время рейда, но даже не в бутиках, а в маленьком салоне турфирмы, где находился лишь один сотрудник, это отсутствие журнала по термометрии и антисептиков для посетителей. На первый раз обошлись устным замечанием.

- На самом деле во время таких проверок составляют, как минимум 20 актов. Штрафы начинаются от одной тысячи и доходят до 30 тысяч рублей, а если рассматривать это с позиции юридического лица, то это уже от 200 до 500 тысяч, - отметил Караваев.

Конечно, чаще всего приморцы к таким рейдам относятся спокойно, надевают маски, предоставляют необходимые бумаги, рассказывают, как соблюдают антиковидный режим. По словам заместителя начальника управления общественной безопасности, при нем лишь один раз человек агрессивно отреагировал на просьбу надеть маску. Но и к таким ситуациям он относится с пониманием, знает, что люди устали от пандемии.

Проверка нагрянула и в кафе, что расположены у ТЦ, во всех на входе проверяют QR-код, а в некоторых и вовсе теперь обслуживают только навынос. Жители города задаются вопросом, а как быть с общественным транспортом, ведь там вероятность заразиться ковидом больше всего. Проверили и его, водители автобусов предъявили все необходимые документы, которые подтверждают дезинфекцию салона. Пассажиры заходили в салон уже в масках, либо надевали их, когда занимали места.

Это уже не первый рейд, о котором пишет «КП-Владивосток». В ноябре корреспонденты принимали участие в проверке торговых центров «Море» и «Калина Молл». Ни один магазин не получил штраф или выговор, к нововведениям подготовились, у многих бутиков на входе стоят таблички, предупреждающие о том, что осуществить покупки можно будет только с наличием QR-кода.

Явных нарушений выявлено не было Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Напомним, что QR-код требуют предъявить в кафе, ресторанах и кинотеатрах, салонах красоты и гостиницах. Нововведения вступили в силу с 9 ноября, в связи с ростом коронавирусной инфекции в Приморском крае. По обновленной информации, в крае за последние сутки ковидом заразились 458 приморцев, всего зафиксировано 95 368 случаев заражения. Продолжается кампания массовой вакцинации. Как минимум первым компонентом привито уже 866 382 человек, но план еще не выполнен.

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