Разбил стекло, плати 500 тысяч: жительница Уссурийска хочет взыскать с хозяина Lexus полмиллиона

Стекло треснуло после второго удара, но это не остановило мужчину. Фото: предоставлено Екатериной.

На днях в Уссурийске хозяин Lexus разбил стекла чужой машины и довел владелицу Nissan Expert до слез. Все из-за того, что водители не смогли разъехаться на узкой дороге. После пережитого шока, женщина хочет подать иск за моральный ущерб в размере 500 тысяч. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с пострадавшей и узнал подробности ситуации.

Как рассказала женщина, хозяин Lexus предложил заплатить от 30 до 50 тысяч, но такое условие не понравилось Екатерине. Она прошла экспертизу, после которой будет менять стекла на автомобиле. По словам горожанки, мужчина пытался извиниться и предложил отремонтировать капот на Nissan Expert.

- Я готова рассмотреть сумму гораздо больше чем 50 тысяч. Даже 500 тысяч – это мало, после того, как он себя повел. Если бы он был готов заплатить больше 50 тысяч рублей, мы бы мирно разошлись. А так я буду подавать в суд и надеяться, что, хотя бы половину от 500 тысяч сможем отсудить. Он даже хотел дать мне свою машину, а мне зачем она? Нарушать закон и не нести ответственность за свои слова – это не хорошо, - поделилась Екатерина.

Также женщина более подробно рассказала о том, что произошло в тот злополучный день. По ее словам, дорога хоть и узкая, но у мужчины была возможность уступить путь, заехав в «карман».

- Там можно спокойно разъехаться, как это делают другие люди. Он встал по середине дороги и со вторым человеком стал показывать, чтобы я отъехала. А куда, если там лед? И я ехала по основной дороге, так почему я должна уступать? Потому что у него Lexus, а у меня Nissan?

Та самая дорога, на которой не смогли разъехаться водители. Фото: предоставлено Екатериной.

Далее, по рассказу Екатерины, водитель сидел, а потом вышел из машины и стал просить женщину открыть окно, но она отказалась и даже подсказала, как им разъехаться. Но мужчина, как отметила горожанка, не понял ее, стал кричать, а потом случилось страшное.

- Он ударил сначала по боковой двери, потом по лобовому стеклу, пытаясь напугать. Во взгляде у него была злость. Со второго удара стекло лопнуло, но он стукнул по нему еще два раза. Я схватила телефон и сфотографировала номер его машины. В тот момент на меня накатило какое-то отчаяние. Желание быть царем Земли, видимо, в нем преобладало. А потом он сел в свою машину и стал сдавать назад, - сообщила женщина.

Екатерина признается, что пыталась догнать водителя, гудела, чтобы кто-нибудь вышел и зафиксировал погоню. Остановившись у своего дома, она поставила машину в гараж и больше ее не трогала. Сразу вызвала полицию, которая приехала минут через 5-7.

- Машина его стоит в базе учета. Ему позвонили и попросили приехать, а он сказал, что за городом. Я предполагаю, что он прятался. Вечером его доставили, в объяснении он написал, что я его била, кидала камни в машину, но такого не было. Я не показывала ему неприличные жесты, ничего плохого не говорила, а он криком требовал, чтобы я быстро открыла окно, - рассказала Екатерина.

Женщина успела сфотографировать Lexus на свой телефон. Фото: предоставлено Екатериной.

Как отметила горожанка, после этой ситуации ей пришлось вызывать скорую, так как у нее разболелась рука, а сама Екатерина почти сутки не могла отойти и плакала. Как ей объяснили сотрудники скорой, на нервной почте у нее развился хондроз.

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