В Артеме возбудили уголовное дело на пристава, пустившего с молотка чужой бизнес

За превышение должностных полномочий против пристава возбудили уголовное дело Фото: Виктор Гусейнов

Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело против пристава УФССП Артемовского городского округа за превышение своих полномочий. Об этом стало известно от пресс-службы следственного комитета Приморья.

Как сообщили представители ведомства, с 16 апреля 2019 года по 27 сентября 2021 года у Светланы Макаровой был долг по исполнительному производству около в 83 тысяч рублей. Для погашения задолженности судебные приставы выставили на торги имущество женщины, а именно – книжный магазин, которым она владела. Стоило помещение более 2 миллионов рублей, но продали его за 5,3 миллионов рублей.

- Таким образом, имущество было продано за сумму, несоразмерную и явно превышающую размер задолженности по исполнительному документу, - отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе сообщили, что в УФССП знали о наличии у Светланы другого имущества: автомобиля и трех гаражей.

В итоге против пристава, выставившего имущество на торги, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 - превышение должностных полномочий. Следственный комитет продолжает расследовать дело и выяснять все подробности ситуации.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что из-за долга в 17 тысяч, который образовался у нее в 2017 году, книжный магазин Светланы, продали хозяину ломбарда. История получила широкую известность не только в Приморье, но и вышла на федеральный уровень. По словам самой Светланы, она ничего не знала ни о своей задолженности, ни о том, что магазин выставлен на торги.

Тот самый магазин, который продали за 5,3 миллионов рублей. Фото: предоставлено Светланой Макаровой.

Как объяснял корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» адвокат женщины Максим Чихунов, об исполнительном производстве о и своем долге женщина узнала только в сентябре этого года и погасила сразу же, как ей о нем сообщили. Задолженность в 16 309 рублей и расходы по производству в сумме составили 83 тысячи рублей. Но это не спасло ситуацию, и 27 сентября помещение было продано.

Однако УФССП в своем официальном ответе утверждали, что долг жительницы Артема составляла 176 381 рублей. Более того, как уверяли приставы, женщина знала об имеющийся у нее задолженности, так как с 25 января 2021 отправляла небольшие суммы для ее погашения.

- Гражданка от оплаты оставшейся части задолженности уклонялась, на прием к судебному приставу не являлась, всячески избегала встреч с представителями закона. В ходе исполнительного производства денежные средства, находящиеся на счетах, а также иное движимое имущество, принадлежащее должнице, фактически не установлено, судебному приставу не предоставлено, - писали в ведомстве.

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