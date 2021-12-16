Чуть снежок – и встали колом: карта дорог приморской столицы утопает в красном и бордовом цветах

Весь город – сплошной затор. Фото: Руслан НОВИКОВ

Не успели жители Владивостока забыть десятидневный «марафон» массовых заторов, которые стали ежедневными после выпавшего 30 ноября снега, как вот опять. В приморской столице в четверг, 16 декабря, начались осадки, и город встал колом. Новые 10-балльные пробки «атакуют» дороги краевого центра.

В красный и бордовый цвета окрашены все центральные дороги. Самая сложная обстановка наблюдается на Золотом мосту, возле Приморской сцены Мариинского театра, по дороге с Эгершельда в центр, на улицах Алеутская, Амурская, Днепровская, Корабельная Набережная, Светланская, Семеновская, Снеговая, Некрасовская, Постышева, Фирсова, на проспектах Океанский, Партизанский. Ну и, конечно, стоит Некрасовский путепровод и проспект 100-летия Владивостока.

А ведь еще днем пробки оценивались всего в 6 баллов.

Напомним, недавно приморские метеорологи назвали время, когда снегопад закончится.

Фото: Яндекс.Карты

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