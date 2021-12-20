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20 декабря 2021 5:03

Елочные браконьеры. В преддверии Нового года наивным приморцам продают паленые хвойные

В Приморье и во Владивостоке черные лесорубы реализуют краденные елки
Марк КАПУСТИН
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За нелегальную рубку из кармана придется отдать до 300 тысяч штрафа. Из архива КП

За нелегальную рубку из кармана придется отдать до 300 тысяч штрафа. Из архива КП

Фото: Иван МАКЕЕВ

Чем ближе Новый год, тем чаще в Приморье фиксируются незаконные вырубки хвойных красавиц. «Черные лесорубы» хотят не только обогатиться, но и бесплатно украсить к празднику свои собственные жилища.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что массовая порубка красивых многолетних елей произошла в Шкотовском районе. Во время рейда на территории лесного хозяйства в районе села Новороссия были задержании трое местных. Они успели спилить более 10 хвойных деревьев. Лесничим они пояснили, что планировали продать елки к Новому году, надеясь подзаработать к празднику.

Еще один факт незаконной рубки зафиксировал бдительный житель пригорода Владивостока. Проживающий на улице Рокотова мужчина сообщил полиции, что его сосед в рекреационной зоне недалеко от его дома спилил ель и утащил в свой коттедж. Видимо, таким образом он решил сэкономить и бесплатно украсить жилище к празднику.

Отметим: нелегальная рубка лесных насаждений влечет штраф, размер которого зависит от ущерба. Для частных лиц санкции составляют до 4-х тысяч рублей, для должностных – до 40 тысяч рублей, для организаций – до 300 тысяч рублей. Кроме того, также предусматривается уголовная и материальная ответственность.

Напомним, что в середине декабря во Владивостоке неизвестный срубил елку на площади в районе Баляева. Об этом "Комсомолка" узнала из соцсетей, где на кадрах было видно, что одно из деревьев исчезло позади городской стелы с названием «Владивосток». Кражу приморцы в большинстве своем осудили. Не прошло и недели, как стащили и ценную голубую ель стоимостью в 50 тысяч рублей.

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