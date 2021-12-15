Во Владивостоке неизвестные воруют елки. Среди украденных растений – голубая ель за 50 тысяч рублей

Кто-то из местных жителей решил сэкономить на празднике. Фото: instagram.com/ozelen.vl

Какой Новый год без елки? Наверное, именно так подумали некоторые жители Владивостока, когда решили сэкономить на празднике и спилить деревья с клумб города. Среди украденных растений была голубая ель за 50 тысяч рублей.

Дорогое новогоднее дерево украли в районе Баляевской развязки, вторую елку вырубили на Бородинской, ее стоимость значительно меньше – пять тысяч рублей, но от этого поступок не становится менее неприличным. В месте, где ее срубили, высажена аллея маленьких елочек. Все эти растения в прошлом году посадили сотрудники МКУ «Дороги Владивостока».

Дорогое новогоднее дерево украли в районе Баляевской развязки. Фото: instagram.com/ozelen.vl

- Специалисты «Дороги Владивостока» уже готовят все необходимые документы и пишут заявление в полицию. Мы еще раз просим горожан бережно относиться к имуществу. Ведь срубленная елка простоит у вас в доме максимум несколько недель, в то время как она могла бы на улицах города радовать жителей и гостей Владивостока несколько лет, - сообщили в пресс-службе города корреспонденту «Комсомольская правда – Владивосток».

Вторую елку вырубили на Бородинской. Фото: instagram.com/ozelen.vl

У каждого свои представления о том, какой должна быть елка. Хороший вариант поставить искусственную или купить ее на елочном базаре, либо украсить в своем дворе. Но, видимо, для некоторых жителей города вырубать и вырывать растения стало уже «традицией». Горе-садоводы этим летом украли розы, высаженные в сквере по улице Посьетской, 24. В октябре две женщины выкопали два куста гортензии на аллее имени Дениса Давыдова в городском цветнике. В прошлом году жители Второй Речки заметили срубленную маленькую ель на той же аллее на Бородинской, несмотря на то, что поступок вызвал множество негативных комментариев, такие инциденты продолжаются.

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