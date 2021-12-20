Хвостатые жители Владивостока покоряют социальные сети и сердца людей

Питомцы заявили о себе в уходящем году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В уходящем году четвероногие друзья не переставали покорять сердца жителей Приморья. Они катались на сапах и отправлялись в путешествия, показывали трюки на скейте и получали награды. «Комсомольская правда – Владивосток» решила подвести итоги года и напомнить о тех, кто отличился в 2021 году и поразил не только всех приморцев, но и россиян.

И начнем мы с покорителя вершин, храброго пса породы сиба-ину по кличке Демишстар Деймос. Он вместе со своим хозяином, Владимиром Чернышевым, поднялся на десять знаковых вершин с февраля по ноябрь прошлого года. Смелый питомец стал первым среди животных обладателем знака «Приморский барс». Награду, которую вручили в 2021 году, у напарников одна на двоих.

Сиба-ину Демишстар Деймос из Владивостока Фото: из личного архива Владимира Чернышева

Однако приморские горы не стали первыми в жизни Владимира и Деймоса. В 2019 они забрались на самую высокую точку России – гору Эльбрус. А в планах парня с сибой восхождение на высочайшую точку Африки — Килиманджаро.

А слышали о лабрадоре из Владивостока, который объехал всю Россию для того, чтобы попасть на операцию? Спойлер: ее ему так и не сделали, но от этого история не становится менее интересной. Прямо перед поездкой в Санкт-Петербург на Toyota Land Сruiser Prado лабрадор Вилл узнал, что его хозяйка ждет малыша.

Лабрадор Вилл Фото: предоставлено владельцами питомца

Когда лабрадору исполнился один год, он начал прихрамывать, ветеринары списали все на особенность породы и прописали лекарства. Спустя пять лет питомцу поставили страшный диагноз – дисплазия. Это наследственное заболевание суставов у собак, которое не подлежит лечению. Единственная клиника в России, где можно сделать необходимую операцию по замене сустава находится в Санкт-Петербурге. Было принято решение спасать четвероногого друга.

Хозяева Вилла сначала хотели отправиться в Питер на самолете, но работа на фрилансе позволила Данилу и Яне превратить поездку в ветклинику в путешествие по России. Вояж занял два месяца, за это время лабрадор и его семья преодолели почти 20 тысяч километров. Посетили Хабаровский край и Амурскую область, недолго полюбовались Байкалом – команда не стала задерживаться, так как там было еще прохладно. Побывали в Красноярске, Хакасии, больше недели провели на Алтае и, как отмечает Данил, влюбились в этот регион. Далее Новосибирск, Урал и Татарстан, в котором пару ждали родственники. Круг путешествия замкнули Краснодарский край и жемчужина региона город Сочи, после города-курорта семья с питомцем отправилась в Москву, а оттуда – в Санкт-Петербург.

Когда питомец наконец-то добрался до ветеринарной клиники, оказалось, что ему нельзя делать тяжелую операцию из-за аутоиммунного заболевания. Протез просто-напросто мог бы не прижиться. Но ветеринары все равно нашли подход к животному. Виллу назначили лечение и провели безопасную операцию, без серьезного вмешательства.

Пес-путешественник уже вернулся во Владивосток. Сейчас ему ставят уколы и готовят к новой операции, пока что идет борьба за время, чтобы состояние любимца семьи не ухудшалось и оставалось стабильным.

Продолжит топ собак-блогеров английский бульдогу Пуля. Он уверенно рассекает по дальневосточной столице на скейте и ловит восхищенные взгляды прохожих. На странице в Инстаграме у маленького трюкача больше двух тысяч подписчиков, но его хозяин Сергей Шакшуев не считает, что к ним с питомцем пришла популярность.

Бульдог Пуля. Фото: bullet_skateboard

Когда Буллету было полтора года, Сергей принес домой скейт, чтобы кататься на нем самому. Но у бульдога на доску были свои планы. Сначала пес просто залезал на нее, затем грыз и в итоге начал кататься. Сначала собака держалась на борде неуверенно, но кличка Пуля дала о себе знать, и в скором времени питомец рассекал на доске на своих четырех лапах.

Владелец бульдога говорит, что никогда не занимался его дрессировкой. Все, что умеет делать на пес, исключительно заслуги Буллета. Сейчас четвероногий скейтбордист набирает популярность в интернете, собаке уже шесть лет, но это не мешает ей с тем же азартом, что и раньше, рассекать по улицам города.

А вот такса Мускат решил, что земли ему будет мало, и отправился вместе со своей хозяйкой Еленой Саитовой покорять моря на сапе. Питомец первый раз встал на доску в полтора года, сначала он спрыгнул и поплыл к берегу, но на полпути развернулся и вернулся к хозяйке. С тех пор они выходят в море вместе.

Такса Мускат Фото: instagram.com/muskatdog

Такса ходит на сапе с хозяйкой не только летом, но и зимой. Все фотографии и видеоролики с морских прогулок питомца Елена публикует на его личной странице в Инстаграме. Мускат демонстрирует подписчикам, которых, кстати, уже больше трех тысяч, свои яркие наряды и себя на фоне красивых видов природы.

На морские прогулки с четвероногим покорителем морей уже успел выбраться новый житель Владивостока енот Витя. Он вместе со своими хозяевами покинул Челябинск и отправился этим летом в путешествие по России. Пушистый пассажир преодолел путь длиною в 22 тысячи километров. Питомец увидел прекрасные места Алтая и Байкала, но сердце покорил город у моря.

Енот Витя Фото: instagram.com/raccoon.vitya

Витя перенес переезд отлично. Ему 2,5 года, а приучать к машине его начали с двухмесячного возраста. Хозяйка Олеся с мужем подстраивались во время поездки под потребности енота. Все трудности, с которыми пришлось столкнуться в начале, были учтены, поэтому большая часть пути прошла спокойно. Проблема возникла с питанием для животного, так как мясо быстро портилось, поэтому перешли на сухие корма. Вопросы с питьевой водой путешественники решали с помощью родников и колодцев.

Столица Дальнего Востока покорила семью морем, сопками, морским воздухом и своей атмосферой. Олеся – «мама» пушистика – очень любит природу и считает, что во Владивостоке она просто невероятная. Витя, по ее словам, тоже не остался равнодушным к местной флоре.

Ну и какой же год без котиков? Наш приморский рыжий кот Симба еще и ходит на рыбалку в шапке-ушанке и посещает байкерские тусовки. Известность ему принесла фотосессия, сделанная во время рыбалки. Нельзя посмотреть на питомца в крошечной шапке-ушанке и красный новогодний свитер, и не умилиться. Несколько снимков с ним разлетелись по всему интернету и запустили механизм – шанса не влюбиться в этого очаровательного малого просто не было.

Кот Симба. Фото: instagram/primfrog77

Звездный путь Симбы начался еще несколько лет назад, когда его хозяин Сергей сделал очень трогательный снимок. Там еще крохотный рыжий котенок умещается на ладони хозяина. Но вот тогда предположить, какой популярности он добьется в будущем, было невозможно. Позже стало ясно, звездой социальных сетей его сделает именно фотогеничность.

Но вскоре милый хвостатый показал и брутальную сторону: в апреле на открытии байкерского сезона он предстал перед жителями города в дерзкой черной куртке и шлеме. Около рыжего похитителя сердец в тот день собрались десятки людей. Они хотели не только потискать Симбу, но и сделать вместе с ним памятное фото. В интернете полно од любви, адресованных коту-красавцу. Фотографии с ним на фоне красивейших мест Приморье пришлись по душе тысячам пользователей сети.

Вот такие удивительные животные живут в Приморье. Талантливые, добрые, смелые и невероятно милые. Не удивительно, что каждый из них нашел свою аудиторию в социальных сетях и забрал сердца многих.

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