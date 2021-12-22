«Леденящий душу визг на всю округу»: фермер режет свиней под окнами жилых домов во Владивостоке

Во Владивостоке люди жалуются на крики свиней, которые пугают детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проживающие на улице Сафонова во Владивостоке жалуются на неприятный запах и визги, исходящие от «фермы» на Борисенко. По словам владивостокцев, в марте этого года местный фермер привез свиней, и именно после этого жизнь людей превратилась в настоящий ад. Местная жительница пожаловалась в социальных сетях на крики животных и неприятный запись. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с Людмилой и узнал, в какие организации она обращалась.

Как рассказала Людмила, под балконами дома на Сафонова, 11, находится фермерское помещение. На территории здания, по словам жительницы, много лет в антисанитарии содержались куры, гуси, собаки и кролики, а в марте этого года к домашнему скоту добавились свиньи.

- Ночью животных запускали, а целый день они ходили в открытом маленьком загоне. Визг, вонь, мухи – с этим мы жили все лето! Навоз оттуда не убирал никто и никогда. По сей день его выше колена. Свиней около 30-35, - возмутилась Людмила.

Женщина рассказала, что раньше фермер занимался сельским хозяйством в Надеждинском районе в поселке Ключевое. Она предполагает, что мужчина перевез парнокопытных в город после того, как ввели карантин из очага африканской чумы. Но неприятный запах и мухи – это малая часть проблемы.

- Видимо, к Новому году предприниматель не придумал ничего лучше, чем начать резать свиней у нас под окнами. Кто резал, тот знает, как орут эти животные. Жуткий, леденящий душу крик стоял на всю округу. Люди бросались к окнам, дети плакали от испуга. Мы полгода жили, как в свинарнике, а теперь нам жить, как на скотобойне? До каких пор это будет продолжаться?

В комментариях приморцы поддержали автора текста и заявили, что убивать животных прямо в городе, где это могут увидеть не только взрослые, но и дети, недопустимо. Однако не все разделили возмущение Людмилы.

- И пусть дети смотрят. Ничего в этом такого нет. Это реалии. Вы бы еще на охотников заявления писали. Всегда в деревнях резали скот. И ни у одного ребенка не пострадала от этого психика.

Лично с фермером Людмила не общалась, но обращалась к депутату Дмитрию Новикову через портал ЗаДело.рф. Женщина писала письма, которые рассылали Олегу Гуменюку, МВД и Роспотребнадзору. Также она обращалась к бывшему мэру города в Инстаграме, где помощник главы ей ответила, что заводчик животных не нарушает никакие нормы, а значит не может быть привлечен к ответственности.

- В мае или июне приезжал Роспотребнадзор с проверкой. На территории здания со свиньями стояли бадьи с помоями, но к приезду сотрудников их убрали. Специалисты пришли с камерами, пофотографировали территорию, в свинарник не заходили и ушли, - рассказала Людмила.

Также отметим, что по ответу Роспотребназдора в отношении фермера было возбуждено административное дело за нарушение ветеринарных требований.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с администрацией города и прокуратурой, чтобы узнать, действительно ли фермера привлекли к административной ответственности и какое наказание грозит заводчику. В ведомствах отметили, что с этими вопросами лучше обратиться в Роспотребнадзор. На момент публикации получить комментарий не удалось. «КП - Владивосток» намерена направить официальный запрос в организацию.

Оказалось, что еще весной 2021 года жители Владивостока встречали этих свинок на улице города. Тогда люди отнеслись к увиденным животным с юмором, и не все знали, в какой обстановке приходится жить людям соседних домов.

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