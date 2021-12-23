Вопросы о детских выплатах и бизнесе в период ковида зададут журналисты Приморья Путину

Пресс-конференция президента России пройдет в очном формате. Фото: kremlin.ru - официальный сайт президента

Сегодня, 23 декабря, в 19:00 по приморскому времени начнется 17 пресс-конференция президента России Владимира Путина. Около 500 корреспондентов из разных регионов России смогут задать свои вопросы главе государства. От Приморья на мероприятие поехали представители четырех местных СМИ.

Представлять Приморье в этом году будут Антон Ефимов из PrimaMedia, Жанна Чикризова директор издательства «Пульс. Северное Приморье», Мария Цирлина корреспондент газеты «Золотой Рог». ОТВ-Прим отправили на пресс-конференцию журналиста и оператора. К сожалению, «Комсомольской правде – Владивосток» не удалось связаться со СМИ, чтобы узнать, кто именно будет на мероприятии.

Жанна Чикризова на встрече с президентом хочет задать вопросы о тарифе на электричество, о медицине и демографии, будет ли включена издательская отрасль в список пострадавших от ковида, будут ли еще внесены разные виды малого бизнеса в этот список. Два года назад газету «Пульс. Северное Приморье» представлял Вадим Перевалов, однако ему так и не удалось задать вопросы.

Антон Ефимов из PrimaMedia планирует узнать про геополитику в связи с ситуацией с Тихим океаном. Какие-либо подробности о своих вопросах корреспондент предпочел не раскрывать.

«Золотой рог» узнавал у своих читателей, на какие вопросы они хотели бы получить ответ от Владимира Путина. Среди них: новые выплаты на детей, смягчение антиковидных ограничений и объяснения по поводу «13 пенсии» пожилым людям».

Пресс-конференция в Москве пройдет в 12:00 и будет транслироваться по телеканалам «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ, Общественное телевидение России и по радиостанциям «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Также посмотреть политическое мероприятие можно будет на YouTube-каналах.

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