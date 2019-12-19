Приморский край обошли стороной на пресс-конференции Владимира Путина

Юбилейная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоялась в Москве, 19 декабря. Почти 2000 журналистов из разных регионов России собрались в Центре международной торговли, чтобы задать интересующие вопросы главе государства. Во время масштабного медиасобытия затрагивались темы, как международного масштаба, с участием представителей иностранных СМИ, так и региональные проблемы, на которые постарались обратить внимание корреспонденты из отдаленных уголков России. Президент вел диалог с журналистами больше 4 часов, однако ответить на вопросы всех желающих, попросту не хватило времени. К сожалению, не у дел оказалось и Приморье.

В этом году заявку на участие в юбилейной пресс-конференции президента, которая проходит в 15 раз, подали минимум 6 журналистов из Приморья. В их числе участницы прошлогодней конференции – ведущая телеканала «Телемикс» из Уссурийска Екатерина Харина и скандально известная сотрудница «Народного вече» Мария Соловьенко. Аккредитацию также получил Антон Ефимов из PrimaMedia, Юлия Мальцева – «Трудовая Слава», Геннадий Шульга, официально аккредитованный от 105,5 FM, неофициально – представитель онлайн-телевидения Newsbox24, а также корреспондент газеты «Северное Приморье» Вадим Перевалов.

Непосредственно перед началом мероприятия «Комсомолке» удалось пообщаться с ведущей телеканала «Телемикс» из Уссурийска Екатериной Хариной, которая в числе прочих отправилась в Москву. Однако задать свой вопрос президенту представительнице Приморья не удалось. Екатерина планировала рассказать Владимиру Путину о сокращении факультетов и соответственно преподавателей в Школе педагогики Дальневосточного федерального университета. Телеведущая уверена, что вопрос волнует многих жителей края, ведь теряется не только возможность обучения высококлассных специалистов, но и наблюдается отток населения, в том числе молодежи.

Необычный плакат с надписью – «Уссурийский КОРЖ» привлек внимание медиасообщества. Человеком с табличкой, как пишут СМИ, был Геннадий Шульга из Приморья. Судя по надписи, журналист планировал пообщаться с президентом по поводу мэра Уссурийска Евгения Коржа. Однако вопрос поднять так и не удалось.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин вкратце затронул темы, касающиеся Дальнего Востока. Президент рассказал о «плоских тарифах» на авиабилеты для жителей ДФО, заверив, что программу не планируется закрывать. Также глава государства затронул тему «Дальневосточной ипотеки» под 2%, предложил еще больше упростить ее получение.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

Большая пресс-конференция Владимира Путина продлилась 4 часа 19 минут. За это время успели опросить 56 журналистов. Владимир Путин дал ответы на 82 вопроса.

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