Путин заявил, что любит приезжать во Владивосток

Президент России сообщил, что любит посещать дальневосточную столицу. Фото: Сергей БАЛАНОВ

На пресс-конференции Владимира Путина приморская журналистка Ирина Трофимова перед тем, как задать вопрос, отметила, что рада видеть президента в дальневосточной столице. Глава государства ответил, что не против посещать город.

- А я рад всегда приезжать во Владивосток, особенно после проведения соответствующих известных мероприятий международного характера. И после того, как началось возрождение и преображение Владивостока. Надеюсь, те кто живут на Дальнем Востоке, чувствуют это и видят. Но еще многое предстоит сделать.

Напомним, что сегодня состоялась пресс-конференция Владимира Путина, на которой присутствовали 500 журналистов из разных регионов страны. Президент России отвечал на вопросы, касающихся разных сфер. Обсудили медицину, экономику, пенсии. Приморские корреспонденты хотели спросить про детские выплаты, геополитику и бизнес в период коронавируса.

Свой вопрос президенту смогла задать Ирина Трофимова, представляющая ОТВ-Прим. Журналистка рассказала Владимиру Путину о высоких ценах на жилье в дальневосточной столице.

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