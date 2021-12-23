«Большая беда для Приморья»: журналистка рассказала Путину о дорогом жилье во Владивостоке

Журналист из Приморья Ирина Трофимова задала вопрос главе государства Владимиру Путину на Большой пресс-конференции. Фото: принтскрин с видео-трансляции на YouTube «Комсомольская правда»

В Москве полным ходом идет Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Там присутствуют журналисты из разных регионов, в том числе и из Приморья. Спустя три часа журналистке ОТВ-Прим Ирине Трофимовой удалось задать вопрос – он касался слишком высоких цен на жилье в крае.

– У меня на первом плакате написано – «однушка» за восемь миллионов. Но это не в том смысле, что я хочу ее продать. А дело в том, что цены на жилье в Приморском крае достигли какой-то невиданной высоты. При том что у нас хороший уровень строительства, мы строим очень много жилья, и эти темпы наращиваются и наращиваются. Решаются многие проблемы. Но при этом стоимость однокомнатной квартиры достигла 8-9-10 и даже 12 миллионов рублей, то есть мы практически подходим к московским ценам. На это очень сильно повлияла и дальневосточная ипотека, которая для многих стала спасением, но при этом она очень сильно повлияла на рост цен, и это большая беда для Приморья. Мы вошли в тройку регионов по оттоку населения, народ бежит с Дальнего Востока. Владимир Владимирович, нужно что-то с этим делать. Необходим специальный механизм сдерживания цен на жилье, иначе мы останемся без молодежи в Приморье, – подробно расписала проблему Ирина Трофимова.

Владимир Путин сначала заявил, что он рад посещать Владивосток, особенно после того, как город начал активно развиваться в плане различных масштабных мероприятий. Речь, конечно же, идет про Саммит АТС в 2012 году и последующими Восточными экономическими форумами. После этого президент отметил, как видит проблему Приморья:

– У нас выстроилась целая цепочка поддержки строительства жилья. Для Приморья, для Дальнего Востока – 2 процента годовых, сельхоз ипотека – 3 процента, для семей с детьми – 6 процентов. И мы еще продлили льготную ипотеку под 7 процентов на следующий год. Конечно, при определенном развитии строительных технологий, уровня промышленного производства стройматериалов, то есть предложения, это все же сказывается на ценах. Но дело не только в дороговизне, мы же 2 процента ввели, чтобы понизить, и в целом это сыграло свою роль. Депопуляция происходит не только из-за того, что жилье дорожает. Мы, конечно, думаем над этим и для страны в целом, потому что эта дешевая ипотека ведет к подорожанию. Но все-таки это привело и к тому, что 90 миллионов квадратных метров мы построили, все-таки позитивный эффект очевиден. И количество семей, которые улучшают свои жилищные условия, кратно увеличивается, в том числе это касается и ИЖС – еще недостаточно этой поддержки, но мы будем это дальше толкать.

Дальний Восток требует к себе особого внимания, и это комплексная работа, чтобы не только прекратить депопуляцию, а наоборот – сделать жизнь на Дальнем Востоке привлекательной в современных условиях. Что для этого нужно? Для этого нужно развивать экономику, нужно, чтобы создавались – прежде всего – современные, высокотехнологичные, интересные и высокооплачиваемые рабочие места. Чтобы интересно было работать – первое. Второе – нужно развивать «социалку», укреплять университет, который возник на острове Русский, укреплять другие учебные заведения, строить школы, детские сады. Чтобы комфортно было жить. Для этого у нас целая огромная программа, в том числе и создание зон опережающего развития, льготные формы кредитования и так далее. Для этого целые кластеры развиваются. Недалеко от Владивостока развивается завод «Звезда» – такого крупного судостроения не было даже в Советском Союзе. Там один из самых крупных сухих доков построен. Если понадобится, то мы там не только крупные морские военные суда, но и специальные суда гражданского назначения для обслуживания оффшорных зон, работы в море и так далее. Это все происходит. Туда люди едут на работу из европейской части. Почему? Потому что интересно, зарплаты приличные и высококвалифицированная работа. Так нужно действовать по всем направлениям на Дальнем Востоке, включая дальнейшее создание и укрепление города Циалковский и нового космодрома для гражданских целей. Там надо развивать автомобилестроение, и не только на базе крупномасштабной сборки, но и на собственной базе. И это происходит. Нужно работать по всем этим векторам, и тогда жить там станет привлекательно. Планы есть, это просто вещи длительных циклов. Но работа идет, и ситуация улучшается, – считает Владимир Путин.

Возвращаясь к ценам на жилье, стоит отметить, что совсем недавно этот же вопрос поднимала и председатель правительства Приморья Вера Щербина. В настоящее время проблема покупки своих квадратных метров – настоящая головная боль для края. Снизить стоимость квадратного метра во Владивостоке, а, следовательно, повысить доступность жилья для населения, поможет инфраструктурная поддержка застройщиков со стороны краевого бюджета, которая начнет применяться уже в следующем году. Для этого министерство финансов выдало инфраструктурный кредит на 9,4 миллиарда рублей. Сейчас же у правительства нет законодательных механизмов для регулирования стоимости.

Отметим, что дальневосточная столица заняла пятую строчку по стоимости недвижимости за ноябрь. По данным Росбанка, Владивосток обогнали только крупные города (Москва, Сочи, Санкт-Петербург). Один квадрат строящегося жилья стоит порядка 150 тысяч рублей. «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала об этом более подробно. Прочитать о том, как власти планируют решать проблему, можно здесь.

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