Владивостокский полицейский, из-за халатности которого погиб подросток, пойдет под суд

Мальчик пришел на заброшку за металлом и умер из-за бетонной плиты. Фото: instagram/recommendation_vl

В Приморье завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника полиции. По информации пресс-службы прокуратуры Приморья, он обвиняется в халатном отношении к своей работе, из-за чего во Владивостоке погиб подросток. Дальнейшим разбирательством займется краевой суд.

Как сообщили в ведомстве, с июня 2019 года по 2021 год полицейский не выполнял должным образом свои обязанности, а именно, не ограничил доступ к заброшенному зданию на улице Зои Космодемьянской. Халатное отношение привело к тому, что 5 июня этого года без каких-либо проблем на заброшку проник 14-летний ребенок. Подростка раздавила бетонная плита.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением будем передано в Первомайский районный суд Владивостока для дальнейшего рассмотрения и принятия решения. Полицейского же обвиняют по части 2 статьи 293 УК РФ за халатность. Теперь ему грозит лишение свободы до пяти лет.

Напомним, что 5 июня 2021 года в заброшенном вытрезвителе в районе Зои Космодемьянской, 25, произошла страшная трагедия. Бетонное перекрытие между вторым и третьим этажом рухнуло на подростка. Мальчик погиб на месте. Сообщение о несчастном случае тогда поступило в отдел полиции № 2 УМВД России по Владивостоку. В этот же день возбудили уголовное дело.

- В ходе изучения всех обстоятельств произошедшего будет дана правовая оценка действиям сотрудников органов внутренних дел, в части полноты принятых мер по недопущению противоправных деяний на обслуживаемой территории. При установлении вины, они понесут наказание в установленном законом порядке, - отметили в пресс-службе городского УМВД.

Во время расследования установили, что группа подростков приходила на заброшку, чтобы найти и продать цветной металл. Ребята попросту разрушали перегородки строительными инструментами, которыми их снабжал мужчина. Делец закупал металл, не имея на это лицензии.

Задержали ответственного за участок полицейского 9 июня. По словам следствия, он не обеспечил должную безопасность заброшенного вытрезвителя. Его жена утверждала, что супруг наоборот много раз пытался добиться того, чтобы здание обезопасили, но ему не удавалось получить финансирование. Кстати, здание не эксплуатировалось с 2001 года.

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