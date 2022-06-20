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Общество20 июня 2022 6:55

На Чукотке за гибель двух детей осудили дорожников

Директор и мастер нарушили технику безопасности во время работы спецтехники
Марк КАПУСТИН
На Чукотке двое дорожников получили условные сроки за гибель малолетних детей.

На Чукотке двое дорожников получили условные сроки за гибель малолетних детей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чукотском автономном округе перед судом предстали двое работников жилищного хозяйства, по вине которых погибли дети. Трагический случай произошел во время уборки дороги.

Как рассказали в прокуратуре региона, весной 2020 года сотрудники муниципального предприятия расчищали территорию от снежных завалов в городском поселении Беринговское. При этом они грубо нарушили правила охраны труда и не оградили территорию.

По версии следствия, во время работы на погрузчике его водитель сбрасывал снег на обочину, где образовался огромный вал, размеры которого превышали установленные нормы. В результате он обрушился и завалил стоящих рядом детей 8 и 6 лет, которые погибли.

После трагедии на директора предприятия и его подчиненного следователи завели уголовные дела за халатность и нарушение правил безопасности, которые привели к смерти двух человек. Анадырский районный суд Чукотки признал их виновными, но назначил обоим всего по три года условно, а также запретил на два года занимать соответствующие должности в других организациях. Приговор еще не вступил в законную силу.

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