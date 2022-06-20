На Чукотке за гибель двух детей осудили дорожников

На Чукотке двое дорожников получили условные сроки за гибель малолетних детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чукотском автономном округе перед судом предстали двое работников жилищного хозяйства, по вине которых погибли дети. Трагический случай произошел во время уборки дороги.

Как рассказали в прокуратуре региона, весной 2020 года сотрудники муниципального предприятия расчищали территорию от снежных завалов в городском поселении Беринговское. При этом они грубо нарушили правила охраны труда и не оградили территорию.

По версии следствия, во время работы на погрузчике его водитель сбрасывал снег на обочину, где образовался огромный вал, размеры которого превышали установленные нормы. В результате он обрушился и завалил стоящих рядом детей 8 и 6 лет, которые погибли.

После трагедии на директора предприятия и его подчиненного следователи завели уголовные дела за халатность и нарушение правил безопасности, которые привели к смерти двух человек. Анадырский районный суд Чукотки признал их виновными, но назначил обоим всего по три года условно, а также запретил на два года занимать соответствующие должности в других организациях. Приговор еще не вступил в законную силу.

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