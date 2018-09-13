Легендарную приморскую бухту залило мазутом
В пригороде Владивостока зафиксировали очередной разлив нефтепродуктов. Этим утром отдыхающие в бухте Лазурной обнаружили, что вся прибрежная полоса покрыта мазутной пленкой.
Топливом оказалась загрязнена значительная часть бухты, а также берег. Во всей округе сейчас стоит запах нефти. Подобных инцидентов в популярнейшей бухте Приморья не наблюдалось давно.
Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в Тихоокеанском управлении Росприроднадзора, информация о данном происшествии уже поступила в ведомство. Никаких подробностей, впрочем, пока нет – вероятно, они появятся позже. Понятное дело, что виновник экологической катастрофы на данный момент неизвестен. Не исключено, что за это безобразие отвечают военные – во время ВЭФ, который сегодня подходит к концу, в Уссурийском заливе было множество военных кораблей.
Вся Шамора в мазуте.
Стоит отметить, что за последнюю неделю это уже второй крупный разлив нефти в Приморье. 10 сентября такое происшествие зафиксировали в бухте Чажма, недалеко от поселка Дунай. Вероятнее всего, там нашкодил один из «клиентов» местного судоремонтного завода. этом году Приморскому краю «везет» на масштабные нефтяные разливы. В апреле, например, огромное пятно мазута прибило к берегу Амурского залива. Площадь разлива составила несколько сотен квадратных метров. Загрязнённый участок в пригороде Владивостокарастянулся от станции «Санаторная» до речки Богатой.