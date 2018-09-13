Легендарную приморскую бухту залило мазутом

13 Сент. 10:03 2018-09-13T10:04:07+03:00

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В пригороде Владивостока зафиксировали очередной разлив нефтепродуктов. Этим утром отдыхающие в бухте Лазурной обнаружили, что вся прибрежная полоса покрыта мазутной пленкой.

Топливом оказалась загрязнена значительная часть бухты, а также берег. Во всей округе сейчас стоит запах нефти. Подобных инцидентов в популярнейшей бухте Приморья не наблюдалось давно.

Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в Тихоокеанском управлении Росприроднадзора, информация о данном происшествии уже поступила в ведомство. Никаких подробностей, впрочем, пока нет – вероятно, они появятся позже. Понятное дело, что виновник экологической катастрофы на данный момент неизвестен. Не исключено, что за это безобразие отвечают военные – во время ВЭФ, который сегодня подходит к концу, в Уссурийском заливе было множество военных кораблей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/668577" frameborder="0"></iframe> Вся Шамора в мазуте.

Стоит отметить, что за последнюю неделю это уже второй крупный разлив нефти в Приморье. 10 сентября такое происшествие зафиксировали в бухте Чажма, недалеко от поселка Дунай. Вероятнее всего, там нашкодил один из «клиентов» местного судоремонтного завода. этом году Приморскому краю «везет» на масштабные нефтяные разливы. В апреле, например, огромное пятно мазута прибило к берегу Амурского залива. Площадь разлива составила несколько сотен квадратных метров. Загрязнённый участок в пригороде Владивостокарастянулся от станции «Санаторная» до речки Богатой.