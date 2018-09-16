В Приморском крае завершился второй тур губернаторских выборов

16 Сент. 13:24 2018-09-17T10:26:21+03:00

Первые данные о том, кто лидирует - Тарасенко или Ищенко - избирком обещает огласить в два часа ночи

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Заместитель председателя избирательной комиссии Приморского края Роман Охотников только что объявил о прекращении голосования на избирательных участках и начале подсчета голосов. К двум часам ночи появятся новые данные о явке в воскресенье 16 сентября и информация о том, кто лидирует - врио губернатора Андрей Тарасенко или его оппонент-коммунист Андрей Ищенко. А пока есть данные на 18 часов: явка в целом по региону составила 29,15 %, это 427 тысяч 324 избирателя.

- Для сравнения: во время первого тура 9 сентября в аналогичное время явка составляла 26,57 % - то есть немногим меньше, чем сейчас. А в 2001 году явка при повторном голосовании была практически такой же: 30,96 %, - отметил представитель крайизбиркома.

Пока идет подсчет голосов, сотрудники полиции и крайизбиркома продолжают также проверку поступивших в течение дня жалоб и обращений. Всего их оказалось 14: речь идет не только о подвозе и подкупе избирателей, но и жалобах по публикациям в СМИ.

По наблюдениям Романа Охотникова, за прошедшую неделю интерес приморцев к губернаторским выборам вырос, отсюда и явка повыше, чем 9 сентября. Тем более что из нескольких субъектов РФ, где назначен второй тур губернаторских выборов, сегодня он проходит только в Приморском крае.

- В лидерах у нас сейчас - Октябрьский район с явкой 41,37 %, Дальнереченский район - 40,28 %. Все остальные - ниже 30 %, но самая низкая явка - в Первомайском районе Владивостока, 21,39 %. К сожалению, это так. Мы ничего не можем с этим поделать. Хотя и в Партизанске тоже невысокая явка - 23,58 %, - подчеркнул Роман Охотников.