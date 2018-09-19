2018-09-19T09:53:40+03:00
Общество

ЦИК: окончательное решение итогов выборов примет избирком Приморья

Комиссия Центрального избиркома продолжает работать в крае
Максим Аверкин
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В Приморье зафиксировано более 80 жалобВ Приморье зафиксировано более 80 жалобФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Прибывшие сегодня в Приморье члены Центральной избирательной комиссии продолжают проверять нарушения на УИКах. Под конец расследования все данные передадут в краевой ИК, и тогда местный избирком огласит окончательные результаты второго тупа выборов губернатора края.

Как уже сообщала «Комсомольская правда» - Владивосток, комиссия ЦИК уже посетила штабы «Единой России» и «КПРФ». На месте им выдали документы с данными о нарушениях на избирательных участках. Напомним, что пока в Центризбирком поступило более 80 жалоб.

Как передаёт РИА Новости слова секретаря комиссии ЦИК Натальи Камаевой, решение по итогам выборов после проверки приехавшей из Москвы проверочной группы проверит уже избирком края. Центральная избирательная комиссия не проводит выборы регионального уровня - только контролирует соблюдение норм закона и прав избирателей.

Отметим, что как ранее сообщал член комитета по региональной политике и законности Законодательного собрания Александр Лось, чтобы голосование признали недействительным, на четверти участках из общего числа должны отменить результаты голосования. Всего же в Приморье находится 1 300 УИК.

Также отмену результатов выборов могут принять ещё в двух случаях. Либо если нарушения в целом не могут оценить итоги голосования или по решению суда. При этом если результаты второго тура отменят, то в крае объявят очередные выборы на пост губернатора.

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