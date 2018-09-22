Огонь уничтожил «Улицу Дальнего Востока»

22 Сент. 05:40 2018-09-26T04:25:43+03:00

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Этой ночью во Владивостоке, на Русском острове, сгорело несколько павильонов «Улицы Дальнего Востока», проходившей в рамкак Восточного экономического форума. Все началочь с рыбного рынка - а затем огонь пошел дальше. Тушили мощный пожар до самого утра.

Все произошло на Университетской набережной. В третьем часу ночи наполовину разобранный павильон вдруг загорелся. Долгое время пожара никто не замечал; лишь когда огонь охватил большую часть павильонов "улицы", очевидцы вызвали пожарных. Это произошло в 2:45. Огнеборцы прибыли на место уже через восемь минут после вызова. К этому времени огонь охватил уже 500 квадратных метров территории. Усугублял ситуацию сильный ветер, из-за которого пламя распространялось со страшной силой.

dps.control Сегодня ночью на набережной ДВФУ

Локализовать возгорание работникам пожарных команд удалось только через сорок минут. Тушили же огонь всю ночь. По информации пресс-службы приморского управления МЧС, полностью справиться с возгоранием удалось только в полседьмого утра. В тушении пожара задействовали 22 человека личного состава и 5 единиц техники.

Причины пожара сейчас выясняются. Не исключено, что все произошло из-за банальной халатности – например, кто-то из рабочих бросил в кучу мусора непотушенный окурок. Хотя версию об умышленном поджоге исключать тоже нельзя.

Справка "КП":

С 11 по 13 сентября выставка «Улица Дальнего Востока» работала только для аккредитованных участников и гостей ВЭФ. 14 сентября стал «социальным днем», с экскурсиями для инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и ряда других категорий граждан. 15–16 сентября улицу открыли для всех желающих. Разобрать ее, как уже ясно, попросту не успели.