2018-10-03T09:39:05+03:00
Политика

Дума Владивостока зарегистрировала заявление мэра об отставке

Конкурсная комиссия займётся отбором новых кандидатов
Ксения КРЫМОВА
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Дума города Владивостока зарегистрировала заявление мэра Виталия ВеркеенкоДума города Владивостока зарегистрировала заявление мэра Виталия ВеркеенкоФото: Ксения КРЫМОВА
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После громкого заявления мэра в социальных сетях о том, что он добровольно уходит в отставку, сегодня появилось и официальное сообщение Думы Владивостока на эту тему.

- Да, мы действительно получили заявление Виталия Веркеенко, и сегодня оно зарегистрировано. Речь идёт о сложении полномочий главы города с 11 октября этого года. Дату заседания депутатов по этому поводу скажем позже, - отметила в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» руководитель пресс-службы Думы Светлана Карпова.

Веркеенко руководит администрацией Владивостока с декабря 2017 года. Он получил эту должность в результате конкурсной процедуры, на первом этапе которой документы подали 60 человек. Сначала комиссия отбирает не менее двух кандидатов, а потом депутаты делают окончательный выбор.

В конкурсную комиссию входят 8 человек, половину из которых назначает гордума, а вторую половину - губернатор Приморского края (в нынешней политической ситуации – врио губернатора). В конце 2017 года председателем комиссии был заместитель главы региона по внутренней политике Дмитрий Братыненко. Но после возвращения в Приморье Олега Кожемяко он потерял статус вице-губернатора.

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