Олег Кожемяко: иду на выборы как самовыдвиженец

СЕГОДНЯ 13:31 2018-10-03T13:32:08+03:00

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Олег Кожемяко заявил, что пойдёт на выборы губернатора Приморья как самовыдвиженец. Заявление появилось вечером 3 октября на сайте краевой администрации. Перед этим депутаты Заксобрания проголосовали за поправки в избирательный кодекс региона. Они позволят баллотироваться не только кандидатам от партий, но и самостоятельным политическим фигурам. Поправки вступят в силу через 10 дней с момента публикации в официальном издании органов государственной власти - «Приморской газете».

- Сегодня доверие населения к региональной власти сильно ослаблено, а без доверия развитие края невозможно. Я хочу вернуть это доверие, сделать так, чтобы наш край был успешным и процветающим, - пояснил свою позицию Олег Кожемяко.

Будущих соперников он призвал сделать также «не прятаться за политические партии».

Предыдущий глава региона Андрей Тарасенко, хоть и беспартийный, но участвовал в выборах от партии «Единая Россия». Соперником был коммунист Андрей Ищенко. Результат этих выборов, прошедших в два тура 9 и 16 сентября, известен всей стране.

Кожемяко является членом партии «Единая Россия».