Суд признал виновным скупщика голосов из Хабаровска на выборах губернатора Приморья

16 Дек. 13:09 2018-12-16T13:09:28+03:00

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Мировой суд Фрунзенского района Владивостока сегодня, 16 декабря, своим решением признал виновным жителя Хабаровска, который пытался скупать голоса на избирательном участке на улице Фонтанной. Об этом сообщил сайт Vl.ru.

Мужчина признан виновным в административном правонарушении по статье 5.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ и оштрафован на 20 тысяч рублей. Уточняется, что решение может быть обжаловано в течение пяти суток.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод сообщил, что данным инцидентом занимаются силовые структуры. И что все контролирующие структуры надеются на оперативную и объективную проверку.

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