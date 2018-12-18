18 Дек. 04:51 2018-12-18T04:51:51+03:00

Олег Кожемяко вступит в должность губернатора Приморья в четверг, 20 декабря.

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Инаугурация Олега Кожемяко, победившего на выборах главы Приморья, состоится во Владивостоке в этот четверг, 20 декабря.

Напомним, повторные выборы главы Приморья прошли в минувшее воскресенье, 16 декабря. Явка составила 46,35%. В выборах участвовали четыре кандидата. По итогам подсчетов ста процентов протоколов врио губернатора края Кожемяко набрал 61,88% голосов.

За ним следует кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, за него проголосовали 25,16% избирателей. У Алексея Тимченко от «Партии роста» 5,17%, у Розы Чемерис от партии «За женщин России» - 3,8%.

Сегодня, 18 декабря, крайизбирком официально признал победу Олега Кожемяко на выборах.