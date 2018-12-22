Владивостокскую школу, о которой рассказали Путину, снова откроют

СЕГОДНЯ 11:43 2018-12-22T11:43:32+03:00

Неизвестно, нужно ли это самим горожанам

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Закрытая владивостокская школа №55 может снова заработать в следующем году. Такое решение принял губернатор Приморья Олег Кожемяко после большой пресс-конференции с Владимиром Путиным.

В ходе большой пресс-конференции Владимира Путина, которая прошла 20 декабря, от Приморья прозвучало сразу несколько вопросов. Один из них задал общественник из Владивостока Сергей Мильвит. Его длинная и несколько сумбурная речь касалась сразу нескольких проблем Владивостока. В том числе – закрытой в 2012 году школы №55, расположенной на задворках Владивостока.

Учебное заведение прекратило свою деятельность в 2012 году после экспертной оценки. Школа, откровенно говоря, дышала на ладан – на момент закрытия там училось 260 учеников и не хватало учителей. Местные жители говорят, что даже в лучшие годы «пятьдесят пятая» была не лучшим местом для обучения. Качество образования там откровенно хромало (возможно, из-за недостатка специалистов), и местные жители не спешили отдавать в школу своих детей.

Сейчас в здании закрытого учебного заведения работает центр спортивной подготовки. Там обучают карате, боксу, рукопашному бою, стрельбе.

После того, как о школе рассказали Владимиру Путину, осмотреть ее отправился губернатор Приморья Олег Кожемяко. Сегодня он побывал там с инспекцией. По его словам, в «пятьдесят пятой» можно открыть начальную школу со спортивными секциями.

– Необходимо заказать эскизный проект, сделать капитальный ремонт помещений, подготовить школу к следующему сезону. Спортивные секции можно оставить, введем в штат тренеров и сделаем им доплату. После школьных занятий здесь могут тренироваться спортсмены, – заявил он.

Олег Кожемяко лично посетил школу. Фото: primorsky.ru

Впрочем, сейчас все зависит от мнения местных жителей – нужна ли им школа, которую они и так обходили стороной? Среди горожан проведут социологический опрос, который покажет – будут ли они водить детей в это учебное учреждение.

В настоящее время школу №55 планируют открыть в 2019 году.