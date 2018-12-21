Сергей Мильвит: я же солист – крикнул громко «Владивосток!» и президент услышал

После большой пресс-конференции Владимира Путина 20 декабря Сергей Мильвит из Владивостока снова уснул знаменитым. Год назад ему уже посчастливилось обратиться к главе государства. Тогда, 14 декабря 2017-го, Мильвит представился как президент фонда «Горожанин и гражданин» и услышал: «Я вам как президент президенту отвечу». Многие запомнили сумбурный вопрос, который, тем не менее, отражал реальные проблемы с мусоросжигательным заводом, беспощадной вырубкой леса и уничтожением скверов. 20 декабря этого года вопрос оказался не только сумбурным, но и самым долгим – на целых 4 минуты, что вызвало негодование других участников встречи с Путиным.

Общественник, солист ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота, внештатный корреспондент ИА PrimaMedia попытался объять необъятное: поздравил Путина с Новым годом; сообщил о недостроенном спорткомплексе и закрытии одной из городских школ; озёрах, которые вместо госсобственности находятся в частной собственности у Примводоканала. Также Мильвит предложил президенту отменить пенсионную реформу и в завершение – совсем неожиданно для зрителей в Приморье и коллег в зале – попросил перевезти в Москву больного мальчика из Иркутской области. Артист закончил, зал вздохнул облегчённо.

Примерно с таким видом президент РФ слушал сумбурную речь президента фонда «Горожанин и гражданин». Фото: kremlin.ru

- Вас, как автора самого длинного вопроса, коллеги не побили после пресс-конференции? – позвонил потом Сергею корреспондент «Комсомольской правды».

- Не побили, но сказали что «Мильвит опять жжёт», - улыбнулся собеседник. - Половина коллег, которые журналисты, конечно, осуждают меня за то, что какой-то падеж не так употребил, неправильно высказался. Но большая часть меня поддерживает, потому что настойчивость и упорство есть не у каждого журналиста, и не каждый может задать вопрос на пресс-конференции. В любом случае озвученные мною проблемы сейчас будут решаться – мне уже позвонили из края.

Солист ансамбля песни и пляски ТОФ уже второй раз сумел пообщаться с президентом на пресс-конференции. Фото: russia.tv

Насколько актуальные для Уссурийска, Владивостока и всего Приморья вопросы прозвучали на пресс-конференции в Москве, и как отреагировал президент – об этом, естественно, говорили сегодня в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье». Профессиональный журналист Ольга Ильченко заметила, что за такой вопрос поставила бы двойку с минусом, а то и единицу:

- Это, скорее, был не вопрос, а речь, в которой соединилось всё: и пенсионная реформа, и мусоросжигательный завод, и лес, и водоканал, и ребёнок из Иркутска. Было не очень понятно, что именно человек хочет и на что отвечать, поэтому радует, что, может, хотя бы иркутскому мальчику помогут. Вообще вчера было очень много частных вопросов и вопросов ради самопиара. Люди получили возможность и старались использовать её по максимуму. Не получить ответ на какой-то важный для страны и региона вопрос, а решить именно какие-то свои личные дела.

- Говорят, он хорошо поёт, но я пока, к сожалению, не имела удовольствия послушать. В основном слушаю его общение с президентом, - отметила политолог Наталья Коломейцева. – Честно сказать, я в таких ситуациях переживаю за имидж Приморского края. У нас очень много прекрасных журналистов, и мне хочется каких-то более серьёзных, вдумчивых, профессиональных вопросов.

Во время бурного обсуждения в Facebook.com некоторые злые языки предложили даже «на законодательном уровне запретить продавать Мильвиту билеты в Москву в декабре». Но это не помешало ему вечером спокойно погулять по столице, выпить кофе и насладиться «настоящим снегом», который во Владивостоке выпал только сегодня, в отсутствие героя дня. По словам Сергея, уснул по московским меркам рано. Проснулся тоже как дальневосточник. А потом ему позвонили из федеральной редакции «Комсомолки» и предложили выйти в прямой эфир программы «Главное – вовремя».

Ведущий Михаил Антонов напомнил, что общается с автором самого длинного вопроса, и Сергей Мильвит объяснил:

– Вопросы у меня были корректно написаны, но в последний момент, когда из моего родного города Черемхово Иркутской области друзья прислали СМС о заболевшем ребёнке, - конечно, у меня внутри всё перевернулось. Мне пришлось как-то перестраиваться. В принципе, я сидел спокойно два часа, не кидался сильно табличкой, не кричал. А когда Владимир Владимирович повернул голову в мою сторону, я сразу крикнул два раза «Владивосток» - громким свои голосом: я же солист ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота. Громко крикнул, меня услышали, и я пошёл, конечно, задавать всё подряд – всё, что есть, минуя мою бумажку. Всё было, как в тумане, да. Но на прошлой конференции я также выкрикнул и свершилось чудо, вопросы начали решаться.

На вопрос Марии Бачениной, почувствовал ли он себя звездой, Мильвит ответил, что не хочет этого, так как своей основной задачей считает общественную деятельность и помощь людям.