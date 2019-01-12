Причину аварии с «Газелью» во Владивостоке назовут очень скоро: подробности

СЕГОДНЯ 01:07 2019-01-12T03:37:12+03:00

Полиция поблагодарила автомобилистов за помощь в транспортировке пострадавших в крупной автоаварии во Владивостоке

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Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием маршрутного автобуса №38 (площадь Семеновская — улица Толстого) во Владивостоке.

Об аварии со многими пострадавшими в дежурную часть городской Госавтоинспекции сообщили в 18:47. На место (улица Некрасовская, 38) выехали сотрудники ГИБДД, опергруппа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Приморью, городская служба спасения и бригады скорой помощи.

Установлено, что 23-летний водитель Toyota Crown не справился с управлением, столкнувшись с маршрутной «Газелью», а также с четырьмя легковыми автомобилями. Маршрутка от удара опрокинулась на борт.

Различные травмы получили водитель и 12 пассажиров, в том числе двое детей (мальчик 12 лет и 10-летняя девочка). Сильнее всего пострадал водитель. Пострадавших направили в Краевую клиническую больницу № 2.

Водитель Toyota Crown не пострадал. На мужчину составили протоколы за чрезмерную тонировку и отсутствие полиса ОСАГО.

Госавтоинспекция устанавливает причины и условия, спровоцировавшие аварию. Назначен ряд исследований. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Полиция благодарит автомобилистов, помогавших экстренным службам в транспортировке пострадавших в клиники.