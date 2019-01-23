2019-01-23T06:26:28+03:00
Происшествия

Эвакуации в Приморье: террористы угрожали не только Владивостоку

Угрозой теракта напугали жителей Вольно-Надеждинского
Артём КАБАНКОВ
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Все утро в Вольно-Надеждинском царил переполох из-за сообщения о бомбеВсе утро в Вольно-Надеждинском царил переполох из-за сообщения о бомбеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Этим утром на Владивосток обрушилась волна сообщений о заминированиях. Информация о заложенной бомбе поступила в несколько десятков школ, а также в несколько торговых центров и больниц. Все объекты в срочном порядке эвакуировали.

Приморская столица оказалась не единственным населенным пунктом, который атаковали телефонные террористы. Хулиганы добрались даже до села Вольно-Надеждинское. Утром на электронную почту администрации Надеждинского сельского поселения пришло письмо с угрозой. Такие же имейлы приходили на адреса школ во Владивостоке.

– Администрацию сразу эвакуировали. Хорошо, что там в здании находилось всего пять человек. На место сразу же прибыли работники полиции и МЧС. Они проверили администрацию и школу №1. Никаких взрывных устройств не обнаружили, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» глава отдела ГОЧС Надеждинского района Владислав Терентьев.

Как сообщают очевидцы, на время работы силовики перекрыли дорогу от площади до отделения «Сбербанка» (улица Пушкина).

В настоящее время экстренные службы уже прекратили работу.

Вот такие сообщения хулиганы присылали на электронные почты школ, больниц и ТЦ

Вот такие сообщения хулиганы присылали на электронные почты школ, больниц и ТЦ

Как писала «Комсомолка», все сообщения о возможных терактах оказались ложными.

– Все объекты уже проверили. В настоящее время ведётся розыск лиц, которые сообщили об угрозе терактов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 207 статье Уголовного кодекса, - рассказала пресс-секретарь приморского управления МВД Ирина Сырова.

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