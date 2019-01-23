2019-01-23T06:24:21+03:00
Происшествия

Вслед за школами во Владивостоке эвакуировали крупные больницы

После массовых угроз о минировании пациентов медицинских учреждений пришлось временно выводить на улицу и даже в концертный зал [видео]
Максим КАВАЛЕРОВСофья КУЧИНА
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Тревога напрямую коснулась медиков и пациентов «Дальзаводской» больницы во Владивостоке. Фото: vladgkb4.ruТревога напрямую коснулась медиков и пациентов «Дальзаводской» больницы во Владивостоке. Фото: vladgkb4.ru
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Учреждения здравоохранения Владивостока вслед за школами приняли сегодня на себя удар неизвестных злоумышленников, угрожавших взорвать социальные учреждения Приморья. Во многих крупных больницах после тревожных сигналов прошла эвакуация пациентов. Везде дежурят наряды пожарных расчётов и МЧС. Впрочем, в больничные палаты скоро вернутся пациенты, сообщает «Комсомолка».

С раннего утра тревога ощущалась в детских поликлиниках на Сельской и Приходько, рассказали очевидцы. Но до их закрытия дело не дошло. Многие посчитали, что это учебная тревога, однако власти официально признались: поступили угрозы от неизвестных негодяев.

Примерно в 11 часов дня тревогу забили в клинической больнице № 4 на улице Воропаева.

- На место мы сразу же вызвали экстренные службы. Ребята приехали оперативно и сразу же начали проверять здание. Сейчас мы работаем по графику, принимаем пациентов. Но радует, что силовики и сотрудники МЧС дежурят неподалёку. До тех пор, пока всё не утихнет, - сообщил «Комсомолке» работник «Дальзаводской» больницы.

Примерно в это же время стремительно развивались события в больнице железнодорожников на Верхнепортовой улице. Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило также до полудня. Всех пациентов и врачей эвакуировали в здание концертного комплекса «ФЕСКО-Холл». Об этом репортёру «КП» рассказала представительница администрации культурного учреждения.

- Почти сотню пациентов к нам доставили. Мы их разместили в холле и на балконе. Саму больницу сейчас проверяют спецслужбы.

«Наверняка слышали про взрывы в Магнитогорске? Так вот теперь очередь дошла до вашего города…» В десятках школ и больниц Владивостока сегодня получили страшные электронные письма.

«Наверняка слышали про взрывы в Магнитогорске? Так вот теперь очередь дошла до вашего города…» В десятках школ и больниц Владивостока сегодня получили страшные электронные письма.

Ранее руководитель пресс-службы управления МВД по Приморскому краю Ирина Сырова уже заявила, что ни одно сообщение о заминировании не подтвердилось.

- Сейчас ситуация во Владивостоке стабильная. Все объекты уже проверили. Информация о бомбах оказалась ложной. В настоящее время ведётся розыск лиц, которые сообщили об угрозе терактов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 207 статье Уголовного кодекса, - рассказала она.

«Комсомольская правда» ведёт онлайн-трансляцию событий.

Видеозапись эфира "Картина дня" 23.01.2019.

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