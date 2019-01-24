В двух школах Владивостока до сих пор отменены занятия из-за сигналов о минировании

СЕГОДНЯ 03:28 2019-01-24T03:31:31+03:00

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В четверг, 24 января, в двух владивостокских школах до сих пор отменены занятия. В образовательных учреждениях Ленинского района Владивостока работают кинологи.

Начальник отдела общего образования мэрии Людмила Крупина в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» сообщила, что сегодня все школы кроме двух работают в штатном режиме.

- Все, кроме школ № 57 и № 66 в Ленинском районе. Там до сих пор работают кинологи, первая смена отменена. Мы предполагаем, что будет работать только вторая смена, - сообщила собеседница агентства.

По её словам, из-за большого количества сигналов о заминировании специалисты не успели проверить информацию вчера. В течение часа кинологи завершат все необходимые мероприятия, и дети вернутся к занятиям.

К слову, сегодня утром тревожные новости пришли из Хабаровска. Там волна сообщений о минировании только набирает обороты. Вчера утром во Владивостоке, по информации в социальных сетях, учеников сразу нескольких школ эвакуировали на улицу. Дальше волна прокатилась и по крупным торговым центрам дальневосточной столицы. Вслед за школами и ТЦ во Владивостоке эвакуировали и крупные больницы.