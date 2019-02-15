Выборы, конкурсы и «вип-камеры»: приморский общественный совет при ГУФСИН подвел итоги работы

СЕГОДНЯ 07:30 2019-02-15T07:27:04+03:00

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Во Владивостоке прошла очередная встреча краевого Общественного совета при ГУФСИН. Его участники подвели итоги деятельности за последнее время и определились с дальнейшими перспективами.

Как рассказала заместитель председателя совета Элеонора Трубникова, одним из наиболее важных достижений можно отметить организацию выборов в следственных изоляторах и их беспроблемное прохождение. Еще один успех – благотворительный фестиваль «Добрый Владик». На нём, помимо всего прочего, были представлены товары и сувениры, сделанные на «зонах». Одновременно это служит своеобразной рекламой для мастеров из мест не столь отдаленных.

– По сути, мы активно рекламируем производство в местах лишения свободы. Люди могут посмотреть, что у нас в колониях делают, оценить мастерство, – рассказала Элеонора Трубникова.

Она отметила также огромное число мероприятий, в которых участвуют члены Общественного совета: например, конкурс «Мисс Весна», День легкой промышленности для осужденных женщин. В то же время она отметила: до сих пор многие приморцы не очень понимают, как работает законодательство и тюремная система.

– Знаете, какой вопрос членам совета чаще всего всего задают во время личных встреч? «А есть ли у нас в тюрьмах специальные камеры для вип-заключенных?» То есть многие считают, что это такое нормальное, обыденное явление, – рассказала Трубникова.

Она подчеркнула, что закон запрещает любые «вип-камеры».

Участники отметили, что 2018 год стал годом плодотворного взаимодействия Общественного совета при ГУФСИН и Общественной наблюдательной комиссии Приморского края, члены которых объединили усилия по решению вопросов ресоциализации осужденных. Главным достижением стало создание краевого благотворительного фонда поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Калина красная». Задача фонда - оказание помощи бывшим осужденным по адаптации в гражданском обществе.

В завершение мероприятия начальник ГУФСИН Вадим Версткин рассказал об изменениях и перспективах развития уголовно-исполнительной системы края, а также поблагодарил представителей общественности за плодотворную работу, конструктивное взаимодействие и практическую помощь. Отметим, Вадим Версткин 26 февраля станет гостем утреннего эфира на радио «Комсомольская правда» - Приморье» и более подробнее расскажет о работе исправительных учреждений Приморья.

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ИСТОЧНИК KP.RU