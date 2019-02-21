2019-02-21T01:01:12+03:00
Общество

В Приморье возбуждено уголовное дело по поводу самосуда в школьном туалете

Ситуация в большекаменской школе - на особом контроле Следственного комитета и прокуратуры
Максим КАВАЛЕРОВ
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Чрезвычайное заседание родительского комитета в средней школе Большого Камня, где произошёл конфликт.Чрезвычайное заседание родительского комитета в средней школе Большого Камня, где произошёл конфликт.
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Следственный отдел города Большой Камень возбудил уголовное дело по признакам преступления, подпадающего под статью 166 Уголовного кодекса - нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», в туалете большекаменской средней школы № 2 разъярённые родители учеников устроили самосуд над пятиклассником Олегом Р. и окунули его в унитаз. Скандал расколол школу и город: одни считают, что взрослые перегнули палку, другие отстаивают позиции «затерроризированных» «хулиганом» учеников.

Сейчас в приморском городе работают сотрудники Следственного комитета и прокуратуры. Проводится судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевшего, допрашиваются свидетели. Кроме того, в СК пообещали «дать оценку действиям работников общеобразовательного учреждения». Незамедлительно проверку организовала и краевая прокуратура – на место событий выехал большекаменский межрайонный прокурор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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