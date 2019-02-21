Директора приморской школы, где ученика окунули головой в унитаз, отстранили от работы

СЕГОДНЯ 07:10 2019-02-21T09:31:52+03:00

Классный руководитель 5 «Б» также освобождена от своих обязанностей. Вместо неё руководить классом будет более опытный педагог

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Директор большекаменской средней школы №2, где разъяренные родители окунули пятиклассника головой в унитаз, отстранена от работы на время расследования. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили в администрации городского округа Большой Камень.

Вместе с директором школы также отстранили от работы и классного руководителя 5 «Б» класса. Это решение мотивируют тем, что она ещё молодой педагог и опыта у неё недостаточно. Теперь руководить 5 «Б» классом будет более опытный учитель.

Напомним, в туалете большекаменской средней школы № 2 разъярённые родители учеников устроили самосуд над пятиклассником Олегом Р. и окунули его в унитаз. Скандал расколол школу и город: одни считают, что взрослые перегнули палку, другие отстаивают позиции «затерроризированных» «хулиганом» учеников.

Сейчас в приморском городе работают сотрудники Следственного комитета и прокуратуры. Проводится судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевшего, допрашиваются свидетели. Возбуждено уголовное дело за нанесение побоев из хулиганских побуждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU