В Приморье мужчину, окунувшего школьника в унитазе, выпустили из следственного изолятора
Сегодня, 27 февраля, Шкотовский районный суд в Большом Камне вынес решение освободить из СИЗО Сергея Козлова - того самого родителя, который окунул в унитазе школьного туалета пятиклассника Олега Р.. Мужчина отправился домой, где будет ожидать процессуального решения по своей дальнейшей судьбе.
Напомним, отца четырёх детей Козлова задержали в пятницу, 22 февраля. В отношении него ранее правоохранительные органы завели уголовное дело. В Большом Камне работают представители МВД, Следственного комитета и прокуратуры.
- Меры пресечения в отношении моего мужа суд так и не избрал, - только что рассказала корреспонденту «КП» супруга Сергея Ольга Козлова. - Больше никакой информации не дают.
Как ранее сообщала «Комсомолка», директор 2-й школы в Большом Камне Татьяна Коврова не хочет выходить на контакт. По городу ходят слухи, что «унитазный» инцидент серьёзно подкосил здоровье педагога.
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ИСТОЧНИК KP.RU