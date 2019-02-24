2019-02-24T10:13:02+03:00
Происшествия

В Приморье мужчину, окунувшего школьника в унитазе, выпустили из следственного изолятора

Впрочем, суд пока не определил для Сергея Козлова дальнейшую меру пресечения
Анна ПЛЕТНЕВА
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Большекаменская школа стала известна на всю страну.Большекаменская школа стала известна на всю страну.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА
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Сегодня, 27 февраля, Шкотовский районный суд в Большом Камне вынес решение освободить из СИЗО Сергея Козлова - того самого родителя, который окунул в унитазе школьного туалета пятиклассника Олега Р.. Мужчина отправился домой, где будет ожидать процессуального решения по своей дальнейшей судьбе.

Напомним, отца четырёх детей Козлова задержали в пятницу, 22 февраля. В отношении него ранее правоохранительные органы завели уголовное дело. В Большом Камне работают представители МВД, Следственного комитета и прокуратуры.

- Меры пресечения в отношении моего мужа суд так и не избрал, - только что рассказала корреспонденту «КП» супруга Сергея Ольга Козлова. - Больше никакой информации не дают.

Как ранее сообщала «Комсомолка», директор 2-й школы в Большом Камне Татьяна Коврова не хочет выходить на контакт. По городу ходят слухи, что «унитазный» инцидент серьёзно подкосил здоровье педагога.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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