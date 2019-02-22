2019-02-22T12:24:47+03:00
Общество

Директор образцовой школы в Большом Камне не хочет выходить на контакт

По городу ходят слухи, что инцидент серьёзно подкосил здоровье учителя
Анна ПЛЕТНЕВА
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Пробиться в саму школу так и не удалось: дорогу корреспонденту «Комсомолки» сразу же перегородили три бдительные женщины.Пробиться в саму школу так и не удалось: дорогу корреспонденту «Комсомолки» сразу же перегородили три бдительные женщины.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА
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Директор школы №2 в Большом Камне уже третий день не выходит на связь с журналистами. По каким причинам - неизвестно. Женщина то прячется в кабинете, то внезапно уходит на больничный. В ситуации разбирался корреспондент «Комсомольской правды».

С самого первого дня, когда в образцовой школе Большого Камня произошла история с окунанием школьника в туалет, директор отказалась давать какие-либо комментарии. Татьяна Коврова очень резко ответила корреспонденту «КП» по телефону: сообщила, что комментировать ситуацию она не будет и, не дослушав, бросила трубку.

Директор школы №2 Татьяна Коврова. Фото: bkschool2.ru.

Директор школы №2 Татьяна Коврова. Фото: bkschool2.ru.

На следующий день корреспондент «КП» решил встретиться с ответственным лицом школы лично, но и эта попытка побеседовать с директором не увенчалась успехом. На пути журналиста стеной встали три женщины. Одна из них - что-то вроде охраны школы. Две другие не посчитали нужным представляться. Уже в фойе школы женщины буквально перегородили дорогу корреспонденту. Удостоверение прессы и паспорт на них тоже никак не повлияли. Сотрудницы учреждения рассказали, что директор сейчас отсутствует на месте. По их словам, в этот момент Татьяна Коврова находилась в администрации города. Речь женщина звучала сбивчиво, голос дрожал, а глаза бегали в разные стороны.

Через пару часов корреспонденту всё же удалось выяснить, что всё это время директор пряталась от журналистов в своём кабинете. По каким причинам женщина не хочет контактировать с прессой - непонятно.

Спустя ещё один день, после того, как стало известно, что директора школы №2 временно отстранили от своих обязанностей, женщина действительно больше не появилась в школе. Об этом рассказали сами ученики. Где сейчас находится Татьяна Коврова, не знают даже родители. По городу ходят слухи, что из-за сложившейся в школе обстановки, здоровье женщины резко ухудшилось и теперь она находится на больничном. Эту информацию подтвердили два родителя учеников пятого класса. Как же обстоит ситуация на самом деле, достоверно никто пока не знает.

Между тем, страсти в маленьком городе Большой Камень не утихают до сих пор. Сергей Козлов, который проходит фигурантом по уголовному дела, взят под стражу. Сейчас в городе даже организовали сбор денег, чтобы многодетная семья смогла оплатить услуги хорошего адвоката.Ещё один главный герой истории Олег Р. гуляет по улице с сотрясением мозга и совсем не чувствует своей вины за случившееся. Девочка, которую он отправил на больничную койку, уже вернулась из владивостокской клиники. Сейчас её здоровью ничего не угрожает. А вот мама пятиклассницы до сих пор отбивается от угроз других родителей.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», инцидент произошёл ещё 20 февраля. Тогда разъярённый родитель пятиклассницы окунул её же одноклассника несколько раз головой в унитаз. После этого у ребёнка обнаружили сотрясение мозга, а мужчина стал фигурантом уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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