Мне страшно вспоминать: одноклассница мальчика, которого окунули головой в унитаз, рассказала об их конфликте

Маленькая девочка в ярко-красной парке совсем не улыбается. Оля Л. До сих пор не может забыть удар своего одноклассника, который отправил её на больничную койку. При движении внутри ещё присутствуют боли, но ребёнок чувствует себя уже гораздо лучше. Вместе с мамой они стоят на вокзале и ждут такси, чтобы ухать домой - в Петровский гарнизон. О том, как живёт пятиклассница, в материале «Комсомольской правды».

День ученицы школы №2, где произошла туалетная история, начинается в 6 утра. Оля Л. живёт в старом доме в селе Петровка, что в 25 минутах езды от Большого Камня. Жильё уже давно признали ветхим, но переселить семью пока что просто некуда. Денег за трёхкомнатную квартиру власти предложили слишком мало, поэтому семья из трёх человек - мама, девочка и бабушка - до сих пор обитают в обветшалом доме. Все друзья Оли Л. живут в Большом Камне, в гарнизоне она почти ни с кем не общается. Признаётся, что после школы вдалеке от подруг ей очень скучно.

Папа девочки ушёл из семьи, когда малышке было 8 месяцев. На этом настояла мать девочки - Кира Лысенко. После этого мужчина пытался контактировать с семьёй, но женщина решила, что это совсем ни к чему. Сейчас папа Оли Л. живёт в Москве. О том, что произошло между ней и Олегом Р., ничего не знает. На этих словах мама заботливо прижимает Олю к себе и гордо заявляет, что вдвоём они настоящая семья.

Оля нарисовала портрет мамы. Фото: Кира Лысенко.

Когда-то хрупкая школьница занималась боксом, правда недолго - около двух лет. За это время никаких серьёзных травм ребёнок не получал, хотя дралась на секции по-настоящему и даже с мальчиками. Ещё одно увлечение 12-летней девочки - рисование. Когда стало ясно, что времени на всё сразу не хватает, пришлось выбирать. Творческая натура взяла вверх, и Оля всерьёз занялась рисованием. За свои работы девочка часто берёт призовые места в конкурсах.

Рисунок Оли, занявший призовое третье место. Амур и Тимур. Фото: Кира Лысенко.

Сейчас мама девочки после инцидента подумывает о возвращении ребёнка на бокс - чтобы могла за себя постоять в подобных ситуациях. Оля в этот момент кивком подтвердила слова матери. На лице первый раз за весь разговор промелькнула лёгкая улыбка.

На вопрос о том, как всё происходило в тот день, когда между ними с Олегом Р. возник конфликт, девочка отвечает коротко.

- Не хочу говорить. Мне страшно об этом вспоминать. Сейчас я чувствую себя уже лучше, но всё равно внутри что-то болит, - сказала Оля Л.

По её словам, Олег Р. всегда был таким. Друзья у него, конечно, есть, но только не среди его сверстников. Мальчик общается с ребятами постарше, в них же видит и защиту. Почти все уроки, где присутствует пятиклассник, заканчиваются срывом.

- Он включает музыку на телефоне прямо во время уроков. На замечания учителей не реагирует, но и не грубит в ответ. Просто делает вид, что не замечает их, - рассказала Оля.

Со всеми ребятами в классе у Олега Р. когда-то был конфликт: то куртку кому-то порежет, то рюкзак, то телефон разобьёт, то очки прямо на лице. Родители обиженных детей не раз говорили с мальчиком. По началу, как рассказала Кира Лысенко, польза от этих бесед была. На какое-то время школьник успокаивался, не трогал детей и, кажется, понимал, что его поступки приносят только вред. В последние два года ребёнок стал совсем неуправляемым. Бабушка, которая теперь единственный опекун Олега Р., просто не справляется с ребёнком, мать давно лишена родительских прав, а отец умер несколько лет назад.

Каждый день школьник предоставлен сам себе. По вечерам и ночам Олег Р. бродит со своими старшими товарищами возле местных общежитий в районе улицы Маслакова в Большом Камне. Чем занимаются ребята - никто не знает. Ясно только одно, что ничем хорошим.

По словам Киры Лысенко, отец мальчика бывал в местах не столь отдалённых. В Большом Камне он личность не последняя, и о нём много кто знает. О том, что Олег Р. сын этого мужчины, известно всем. Кроме того, есть информация, что у пятиклассника есть ещё и старший брат, который совсем недавно тоже вышел из тюрьмы. Однако мнения родителей на этот счёт разошлись: одни утверждают, что это просто его близкий друг и покровитель, другие - что это действительно старший брат. Очень часто Олег Р. прикрывается именно этим человеком и грозится другим ребятам, что пожалуется «брату». Оля Л. рассказывает, что пятиклассник держит в страхе почти всю школу. Старшие ребята усмирить его не пытаются, потому что дружат с ним. Бьёт всех и без разбора, как мальчиков, так и девочек.

Сейчас о туалетном инциденте в школе никто не разговаривает - учителя запретили ребятам обсуждать эту тему в стенах учреждения. Сказали, что взрослые сами во всём разберутся. Несмотря на то, что Кире Лысенко уже не раз поступили угрозы от других родителей, её дочь в классе никто не обижает.

- В школе всё тихо и спокойно, как обычно. Олега в классе нет, он сейчас на больничном из-за сотрясения. О том, что случилось, никто не говорит. Да и на меня пальцем тоже никто не тыкает, - подытожила Оля Р.

К слову, история получила широкий резонанс на всю Россию. Сейчас Сергей Козлов, который обвиняется в причинении ребёнку телесных повреждений, находится под стражей. Уже в понедельник у него будет суд. Общественность Большого Камня единогласно поддерживает мужчину и очень сочувствует его семье. Дома Сергея ждут жена и четверо детей.

Олег Р., который после инцидента получил сотрясение мозга, беспечно гуляет по улице. Мальчик, кажется, даже не осознаёт всю серьёзность проблемы, всё также пренебрежительно общается со взрослыми, кидает в прохожих петарды и веселится со своими старшими друзьями.

Директор школы не выходит на связь с журналистами уже третий день. Более того, стало известно, что учитель пряталась от прессы в собственном кабинете в школе. Сейчас Татьяна Коврова по неподтверждённой информации находится на больничном: ситуация серьёзно подкосила здоровье директора.

Редакция «Комсомольской прады» продолжает следить за развитием событий.

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