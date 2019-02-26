На приморском сухогрузе в Японском море произошел взрыв

СЕГОДНЯ 07:47 2019-02-26T08:14:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезное ЧП произошло сегодня на приморском судне «Партизан», которое шло в Южную Корею. На сухогрузе вспыхнул пожар – а затем прогремел взрыв.

О произошедшем корреспонденту «Комсомолки» рассказал замдиректора компании-судовладельца «Гудзон» Олег Касаткин.

– Пожар вспыхнул в районе передней палубы. Да, был небольшой взрыв. Но ничего страшного не произошло – экипаж потушил пламя, никто не пострадал. Сейчас «Партизан» двигается в южнокорейской порт Донгхэ. Там сухогруз отремонтируют, – рассказал он.

Сейчас на борту сухогруза находятся 13 членов экипажа.

Стоит отметить, что в прошлом году компания «Гудзон» угодила под американские санкции против КНДР. По заявлению США, ее суда два раза перегружали топливо на северокорейские суда. Представители компании, впрочем, уверяют: с Северной Кореей они не сотрудничали. Впрочем, доказать это они не сумели.

Кроме того, летом «Гудзон» оказался втянут в некрасивую зарплатную историю. Тогда в редакцию «КП» обратился моряк Александр Соломин. Он утверждал, что компания «кинула» его на деньги. Он устроился работать по «серой схеме», и поэтому получил только часть зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU