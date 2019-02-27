Депутаты Приморья отправили в отставку коллегу-уголовника

СЕГОДНЯ 07:51 2019-02-27T07:52:39+03:00

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После сегодняшнего заседания в Законодательном собрании Приморья продолжат работу 39 народных избранников из 40. Официально прекращены депутатские полномочия Руслана Маноконова, об уголовном деле которого «Комсомольская правда» подробно писала в конце 2018 года.

В октябре суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима по 159-й статье уголовного кодекса РФ за махинации с жильём: как депутату из Находки ему из бюджета компенсировали стоимость аренды жилья во Владивостоке – 40 тысяч рублей каждый месяц, но по факту в съёмной квартире находился частный детский сад. А в январе этого года защита депутата добилась смягчения приговора: теперь уже бывший депутат проведёт в неволе 3 года и 9 месяцев.

- Полномочия Руслана Александровича Маноконова (одномандатный округ № 19) досрочно прекращены в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 4 закона «О статусе депутата Законодательного собрания Приморского края» в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, - пояснили в пресс-службе краевого парламента.

Руслан Маноконов. Фото: newsvl.ru

ИСТОЧНИК KP.RU