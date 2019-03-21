На дорогах Владивостока собрались огромные пробки

СЕГОДНЯ 12:29 2019-03-21T12:29:36+03:00

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Из-за снегопада дороги Владивостока сковали заторы. Основные магистрали приморской столицы «встали» в 10-балльных пробках.

Заторы начались еще в конце рабочего дня, когда горожане начали уезжать домой. Сейчас заторы собрались на всех важных дорогах. Так, по максимуму загружен проспект 100-летия – в обе стороны. Эта огромная пробка продолжается в пригороде. Невозможно проехать по кольцу 3-й Рабочей. 10-балльная пробка сковала район «тёщиного языка» и Луговой площади. Перегруженный трафик наблюдается и на Светланской улице в сторону Луговой. Этот затор растянулся от Алеутской до стадиона «Авангард». Нет движения и на Золотом мосту – там пробка сковала обе полосы движения.

Как ранее писала «Комсомолка», сегодня во Владивостоке весь день идёт снег, и поэтому обстановка на дорогах серьёзно ухудшилась. Впрочем, автомобильных аварий на данный момент произошло немного. По данным городского управления ГИБДД, на данный момент зафиксировано чуть больше 30 аварий. Однако к вечеру, когда дороги подморозит, ситуация может ухудшиться.

ИСТОЧНИК KP.RU