2019-04-03T02:56:42+03:00
Общество

Приговор экс-мэру Владивостока огласят еще через неделю

Заседание переносят уже в третий раз
София МИХАЙЛОВА
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Задержали Игоря Пушкарева 1 июня 2016 года.Задержали Игоря Пушкарева 1 июня 2016 года.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Вот же в третий раз суд переносит заседание по оглашению приговору бывшему главе Владивостока Игорю Пушкареву, его брату Андрею Пушкареву, а также предпринимателю Андрею Лушникову. По последней информации известно, что Тверской суд Москвы огласит приговор 9 апреля. До этого заседание переносили со 2 на 3 апреля.

Известно, что прокуратура запросила очень строгое наказание для экс-мэра дальневосточной столицы: 17 лет колонии и штраф в размере 500 миллионов рублей. Игорь Пушкарев обвиняется в коррупции. По версии следствия, он создал преступную группу с целью хищения средств из бюджета города.

Задержали Игоря Пушкарева 1 июня 2016 года, тогда же доставили в Москву. В марте 2017 суд отстранил его от занимаемой должности, а уже в ноябре того же года глава Владивостока написал заявление о досрочном сложении полномочий градоначальника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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