2019-04-18T11:10:24+03:00
Общество

Парень, снесший автобусную остановку во Владивостоке, стал фигурантом уголовного дела

Страшное ДТП произошло еще 8 апреля
София МИХАЙЛОВА
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Фото: vtoryak.vdk.Фото: vtoryak.vdk.
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, протаранившего остановку во Владивостоке. В результате аварии серьезно пострадали две женщины, за жизнь одной из них боролись реаниматологи.

Страшное ДТП произошло в понедельник, 8 апреля, примерно в 22:00. Неуправляемый автомобиль марки Subaru Forester влетел в стеклянную автобусную остановку в районе улицы Русская. К месту аварии уже прибыли спасатели, полиция и бригада медиков. Людей из осколков доставали целый час. Владивостокцы, которые стали невольными очевидцами страшной аварии, решили прямо на месте устроить водителю Subaru Forester самосуд. В процессе появилась информация, что виноват в случившемся не только он.

Чуть позже в полиции выяснили, что рулевой кроссовера - 23-летний парень - находился в неадекватном состоянии. «Бонусом» стал и тот факт, что у мужчины отсутствовало водительское удостоверение - лишенник. Помимо этого, парень и вовсе скрылся с места аварии. За все это стражи порядка составили в отношении него три административных протокола. Сейчас полиция уже задержала горе-водителя.

Сейчас рулевой Subaru стал фигурантом уголовного дела. Согласно заключению медицинского освидетельствования, в момент ДТП виновник находился в состоянии наркотического опьянения.

- Следователем Следственной части СУ УМВД России по городу Владивостоку в отношении 23-летнего местного жителя, который в состоянии наркотического опьянения совершил ДТП, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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