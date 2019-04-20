2019-04-20T05:55:27+03:00
Происшествия

В центре Владивостока престижный кроссовер вылетел на многолюдный тротуар

Машина протаранила дерево и снесла фонарь [видео]
Милана СОКОЛ
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Машина врезалась в дерево. Фото: стоп кадр из видеоМашина врезалась в дерево. Фото: стоп кадр из видео
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В первой половине дня, в субботу, в приморской столице произошло ДТП с участием Toyota Harrier. Водитель престижного кроссовера не справился с управлением и на всём ходу вылетел на тротуар в центре города. Путь неуправляемой машине преградило дерево и фонарь, не исключено, что именно это спасло от травм случайных прохожих.

Harrier двигался по Набережной в направлении вокзала. По свидетельствам очевидцев, напротив кинотеатра «Океан» машина стала вилять по дороге. Кроссовер занесло на тротуар, довольно многолюдный в дневные часы в выходной. О скорости авто можно судить по характерным кузовным повреждениям. Движение неуправляемого транспортного средства остановил массивный ствол дерева, металлический фонарь для «хорька» оказался несущественной преградой. На данный момент на месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Специалистам предстоит установить все подробности происшествия и дать оценку действий водителя. Виновнику происшествия грозит денежный штраф за нарушение ПДД и по всей вероятности предстоит раскошелиться на восстановление объекта уличного освещения.

Серьезное ДТП во Владивостоке.Видео: Dps_control

«КП»-Владивосток» ранее подробно рассказывала о трагедии, которая произошла в приморской столице зимой. Лихач выехал на тротуар и сбил проходящих мимо пешеходов, после чего скрылся. На поиски мужчины были брошены силы специалистов органов внутренних дел Приморского края.

Во Владивостоке водитель-убийца сбил семью с ребёнком на тротуаре и скрылся

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ИСТОЧНИК KP.RU

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