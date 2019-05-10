За несколько дней мотосезона в Приморье погибли четыре мотоциклиста

СЕГОДНЯ 03:22 2019-05-10T03:23:15+03:00

С 4 по 9 мая в Приморье зарегистрировано 37 ДТП с участием мототранспорта Фото: 25.mvd.ru

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Мотосезон в Приморском крае стартовал всего несколько дней назад – 4 мая, но полицейские уже отмечают рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием байкеров. «КП» - Владивосток» сообщала о трагедии 7 мая, когда пассажир без шлема погиб на месте аварии, а водитель чуть позже скончался в больнице.

- К этому дню зарегистрировано уже 37 ДТП с участием мототранспорта. Четыре человека погибли и 19 получили травмы различной степени тяжести. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года превысил 20 процентов. Наибольшее число мото-ДТП зарегистрировано в городе Владивостоке, - отмечает пресс-служба управления ГИБДД.

Основная причина таких аварий - пренебрежение правилами дорожного движения: объезд транспортного потока по разделительной полосе, превышение скорости, пьяная езда.

Госавтоинспекция Приморского края обращается с настоятельной просьбой к воителям мотоциклов, мопедов, мини-мокиков, скутеров: прежде чем сесть за руль «двухколесника» пройдите обучение и получите соответствующие документы; не пренебрегайте защитной амуницией, а самое главное - не устраивайте на проезжей части «показательные выступления».

ИСТОЧНИК KP.RU