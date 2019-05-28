«Стенопад» какой-то: бетонные блоки придавили машины еще в одном районе Владивостока

СЕГОДНЯ 08:34 2019-05-28T08:47:35+03:00

Куда звонить и у кого требовать возмещения, алгоритм действий для пострадавших

Изменить размер текста: A A

Бетонные блоки, сползли на припаркованные машины в районе Чуркина во Владивостоке. Чрезвычайное происшествие, связанное с обрушением, конструкций уже стало вторым за сутки. Ранее подпорная стена рухнула на машины на Ладыгина, превратив транспортные средства в металлолом. Пользователи социальных сетей всерьез озадачены «стенопадом». «Комсомолка» попыталась разобраться в алгоритме действий для пострадавших владельцев машин.

Как минимум три автомобиля оказались покарежены из-за падения бетонных блоков в районе дома № 13 на улице Терешковой. Обрушившаяся конструкция повредила переднюю часть у всех припаркованных поблизости транспортных средств, лишив их возможности передвигаться. По сообщениям очевидцев, подобный инцидент может произойти и во дворе дома № 9 на Терешковой, бетонное ограждение там тоже в плачевном состоянии, стена уже начала крениться.

Первым делом, автолюбителям, оказавшимся в затруднительной ситуации, в связи с падением той или иной конструкции следует обратиться в полицию. Сотрудники ГИБДД должны зафиксировать факт порчи имущества, с перечислением видимых дефектов, составив соответствующий протокол с осмотром самого места ЧП. Позже инспекторы выдадут владельцам отказы в возбуждении уголовных дел, которые нужны для подтверждения поломки авто и последующих обращений в различные инстанции.

Автовладильцам стоит зафиксировать происшествия с помощью фото и видеосъемки. Иллюстрации послужат доказательством при дальнейших походах в суд.

Не лишним будем звонок в управляющую компанию района и администрацию Владивостока, с указанием места обрушения и просьбой присутствия представителей ведомств. Именно в эти инстанции автомобилисты будут обращаться за компенсацией, в зависимости от принадлежности объекта и компании, занимающейся его обслуживанием и текущим ремонтом. Владельцам пострадавших авто стоит за три рабочих дня оповестить администрацию о проведении независимой экспертизы, после чего подать все необходимые документы в ведомство. Государственная структура обязана предоставить ответ на обращение в течение месяца. Если вопрос не удается решить мирным способом, то заключительной инстанцией по возврату денежных средств за испорченное имущество станет суд.

«КП»-Владивосток» подробно рассказывала про обрушение подпорной стены во дворе дома № 11 на Ладыгина. Несколько авто оказались полностью погребены под завалами. На месте происшествия уже побывали представители официальных структур, мэрия города обещала возместить автомобилистам все причиненные убытки.

Машину расплющило бетонными блокамиФото: Социальные сети

Фото: Социальные сети

Подпорная стена рухнула на припаркованные машины во Владивостоке

«Я смотрел из окна, как бетонные блоки падают на мою машину»: владельцам погребенных под стенкой авто мэрия Владивостока возместит ущерб

ИСТОЧНИК KP.RU