Ремонт Рудневского моста, переделанный Некрасовский путепровод и вторая взлетная полоса: как прошла встреча главы Приморья и министра транспорта РФ

СЕГОДНЯ 05:01 2019-06-19T05:03:15+03:00

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Во вторник, 18 июня, прошла встреча министра транспорта Евгения Дитриха и губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Чиновники обсуждали ряд вопросов, связанных с транспортом региона. В этот раз в центре внимания вновь оказалось строительство второй взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту «Владивосток». Это предложение назвали целесообразным, так как число пассажиров, проходящих через воздушную гавань Приморья, выросло. Причем речь идет не только о россиянах, но и об иностранных туристах.

Еще один пункт - строительство второго моста на остров Русский с Эгершельда. Специалисты подчеркнули важность задумки, так как это позволит значительно разгрузить микрорайон. По данным ведомства, на сегодняшний день через Владивосток проходит порядка 120 тысяч фур. Новый мост позволит разгрузить движение и перенаправить грузовые автомобили в обход города.

Чиновники в ходе встречи успели обсудить и вопрос реконструкции Некрасовского путепровода и Рудневского моста. По последнему, к слову, сейчас запрещено ездить большегрузам - опасно. Помимо этого, во Владивостоке в стадии проектирования и реконструкции находятся 29 мостов краевого значения.

ИСТОЧНИК KP.RU