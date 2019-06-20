2019-06-20T15:25:48+03:00
Общество

Косаток и белух из приморской «китовой тюрьмы» везут в Охотское море в сопровождении 70 человек

Морским млекопитающим предстоит преодолеть 1,8 тысячи километров
Александра ШОПЕНКО
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В путь домой отправились две косатки и четыре белухиВ путь домой отправились две косатки и четыре белухиФото: primorsky.ru
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В Приморье началась операция по выпуску узников «китовой тюрьмы» в естественную среду обитания. Напомним, в центре адаптации морских млекопитающих в бухте Средняя содержалось 10 косаток и 87 белух. За несколько часов до «прямой линии» с Владимиром Путиным часть животных начали грузить в фуры, чтобы через несколько дней выпустить в Охотском море.

Владимир Путин, комментирую ситуацию с «китовой тюрьмой», отметил, что в ситуации с косатками много «заинтересантов», поэтому проблема решается не просто.

- Где большие деньги, там всегда сложности с решением. Но, слава богу, движение началось, – сказал Владимир Путин, президент России.

В путь домой отправились две косатки и четыре белухи. Отпускать морских млекопитающих будут там же, где и выловили - в районе Шантарских островов. Маршрут разработан с учетом рекомендаций ученых, среди которых эксперты из команды Кусто.

- Машины сопровождают почти 70 человек – ветеринары, тренеры, полиция. Автомобили с необходимым запасом соли. Борта оборудованы мягкой тканью, чтобы при транспортировке животные не поранились. Организованы пункты дозаправки водой по маршруту следования, – обозначил Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Отпускать косаток и белух будут группами с учетом сложившихся между ними социальных связей с июня по октябрь этого года. В целом, по словам специалистов, выпуск всех узников «китовой тюрьмы» займет четыре месяца. На морских млекопитающих установили спутниковые метки, чтобы ученые смогли наблюдать за ними в естественной среде обитания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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