2019-06-21T06:37:15+03:00
Общество

Во Владивостоке после сильного пожара восстанавливают крышу дома по улице Крыгина

Электричества в доме нет по решению управляющей компании [фото]
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба администрации Владивостока.Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
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В доме № 74 на улице Крыгина продолжаются работы по восстановлению крыши. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владивостока. Ремонтом занимаются сотрудники управляющей компании, обслуживающей здание, и представители подрядной организации, которой поручено отремонтировать кровлю.

По состоянию на 12 часов дня пятницы, 21 июня, специалисты уже укрыли часть крыши рубероидом и тентом. Разбор сгоревших участков продолжается.

В МУПВ «ВПЭС» сообщили, что подача электричества в дом и не прекращалась - все находится в рабочем состоянии. Однако управляющая компания дома все же решила отключить здание от электроэнергии. Подачу света возобновят только тогда, когда дом полностью просохнет и будут соблюдены все условия безопасности.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», в минувший вторник в этом здании произошел серьезный пожар. Корреспонденту очевидцы рассказали, что все началось с квартиры на пятом этаже. Затем огонь перекинулся на крышу. Пожарные потушили только квартиру, а подъехать ближе не смогли из-за припаркованных машин. Крыша выгорела полностью.

Крыша выгорела в считанные минуты. Фото: очевидцы.

Крыша выгорела в считанные минуты. Фото: очевидцы.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк поручил выделить средства из городского бюджета на ремонт сгоревшей крыши многоэтажки на Эгершельде. Тем жильцам, кто пока не может оставаться в своих квартирах, предложили поселиться в здании школы №39.

По предварительным данным от Главного управления МЧС России по Приморскому краю, общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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