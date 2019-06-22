Задержан участник стрельбы возле кинотеатра во Владивостоке

СЕГОДНЯ 07:32 2019-06-22T07:32:33+03:00

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Полиция задержала одного из участников стрельбы на парковке кинотеатра «Галактика» во Владивостоке. Напомним, что вчера, 21 июня, неизвестный вытащил из машины охотничий карабин и начал стрелять в людей. Два человека госпитализированы. По неподтвержденным данным, задержан именно стрелявший мужчина.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, подозреваемому 30 лет. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Максимальное наказание - до семи лет тюрьмы. Об остальных участниках инцидента пока не сообщается.

- Проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных и следственных мероприятий, добавили в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/716035" frameborder="0"></iframe> На парковке кинотеатра во Владивостоке произошла перестрелка.Социальные сети

О том, что в Первомайском районе слышны выстрелы, сообщила местная жительница. На место тут же выехали сотрудники патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что между мужчинами произошел конфликт, который вылился в стрельбу. Ранены два человека 30 лет и 24 года. Один получил ранение в голову во время стрельбы в лобовое стекло, второго ранили в ногу чуть ниже ягодицы и раздробили палец на ноге.

Если у вас есть какая-либо информация о случившемся, просим сообщить о ней на почту редакции «Комсомольской правды - Приморье» kompr.vl@gmail.com.

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ИСТОЧНИК KP.RU