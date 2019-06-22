Задержан участник стрельбы возле кинотеатра во Владивостоке
Полиция задержала одного из участников стрельбы на парковке кинотеатра «Галактика» во Владивостоке. Напомним, что вчера, 21 июня, неизвестный вытащил из машины охотничий карабин и начал стрелять в людей. Два человека госпитализированы. По неподтвержденным данным, задержан именно стрелявший мужчина.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, подозреваемому 30 лет. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Максимальное наказание - до семи лет тюрьмы. Об остальных участниках инцидента пока не сообщается.
- Проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных и следственных мероприятий, добавили в ведомстве.
На парковке кинотеатра во Владивостоке произошла перестрелка.Социальные сети
О том, что в Первомайском районе слышны выстрелы, сообщила местная жительница. На место тут же выехали сотрудники патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа.
Выяснилось, что между мужчинами произошел конфликт, который вылился в стрельбу. Ранены два человека 30 лет и 24 года. Один получил ранение в голову во время стрельбы в лобовое стекло, второго ранили в ногу чуть ниже ягодицы и раздробили палец на ноге.
Если у вас есть какая-либо информация о случившемся, просим сообщить о ней на почту редакции «Комсомольской правды - Приморье» kompr.vl@gmail.com.
В ТЕМУ:
Отголосок лихих 90-х: на парковке кинотеатра во Владивостоке произошла перестрелка
Два человека госпитализированы с огнестрельными ранениями (подробнее)
Полиция прокомментировала стрельбу на парковке кинотеатра во Владивостоке
Неизвестный устроил стрельбу из охотничьего карабина (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU