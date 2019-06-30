Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Омск» передали ТОФ

СЕГОДНЯ 05:39 2019-06-30T06:48:56+03:00

Лодка прошла ремонт и модернизацию, а также тестовые испытания [фото]

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Церемония передачи атомного подводного крейсера с крылатыми ракетами «Омск» в состав Тихоокеанского флота состоялась 29 июня в Большом Камне. АПКРРК прибыл на Дальневосточный завод «Звезда» для проведения ремонта и модернизации в 2015 году. После завершения всех работ в мае текущего года «Омск» прошел испытания в море, выполнив, в том числе, глубоководное погружение.

Мероприятие приурочили к пятому Международному военно-техническому форуму «Армия-2019», который проходит в эти выходные. О том, какие площадки задействованы в форуме, в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Торжества состояли сь в рамках форума «Армия-2019». Фото: пресс-служба ВВО

Начальник штаба Тихоокеанского флота - первый заместитель командующего флотом вице-адмирал Сергей Рекиш наградил наиболее отличившихся специалистов завода медалями «110 лет подводному флоту России» и сделал запись в Книге почетных посетителей предприятия.

Участниками митинга стали представители ТОФ, рабочие завода «Звезда», ветераны предприятия. Фото: пресс-служба ВВО

После торжественного митинга вице-адмирал Сергей Рекиш и исполнительный директор АО «ДВЗ «Звезда»» Владимир Горяйнов подписали акт о приеме подводного крейсера от промышленности в состав флота.

После завершения технических работ крейсер уже решил ряд тестовых задач в акватории Японского моря, в том числе выполнил глубоководное погружение. В перспективе у корабля переход к месту постоянной дислокации.

Четыре года назад крейсер поступил на завод. Фото: пресс-служба ВВО

ИСТОЧНИК KP.RU