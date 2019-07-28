Трое в лодке потерпели бедствие на озере Ханка
Двое спасены, поиски третьего продолжаются [фото]
Озеро ХанкаФото: Сергей БАЛАНОВ
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Лодка с тремя людьми потерпела бедствие 26 июля на озере Ханка в Спасском районе. Пришлось реагировать спасателям, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Лодка перевернулась к верху дном, и была почти не видна из воды. К счастью, в этом месте небольшая глубина.
Место бедствия. Фото: ДВРПСО МЧС России
Спасатели нашли двоих человек и передали их сотрудникам «скорой помощи». А вот судьба еще одного человека остается неизвестной. Поиски продолжаются.
Спасские спасатели за работой. Фото: ДВРПСО МЧС России
Двух человек доставили на берег. Фото: ДВРПСО МЧС России
ИСТОЧНИК KP.RU