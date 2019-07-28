2019-07-28T06:33:16+03:00
Происшествия

Трое в лодке потерпели бедствие на озере Ханка

Двое спасены, поиски третьего продолжаются [фото]
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Озеро ХанкаОзеро ХанкаФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Лодка с тремя людьми потерпела бедствие 26 июля на озере Ханка в Спасском районе. Пришлось реагировать спасателям, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Лодка перевернулась к верху дном, и была почти не видна из воды. К счастью, в этом месте небольшая глубина.

Место бедствия. Фото: ДВРПСО МЧС России

Место бедствия. Фото: ДВРПСО МЧС России

Спасатели нашли двоих человек и передали их сотрудникам «скорой помощи». А вот судьба еще одного человека остается неизвестной. Поиски продолжаются.

Спасские спасатели за работой. Фото: ДВРПСО МЧС России

Спасские спасатели за работой. Фото: ДВРПСО МЧС России

Двух человек доставили на берег. Фото: ДВРПСО МЧС России

Двух человек доставили на берег. Фото: ДВРПСО МЧС России

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пищевое отравление в подарок: больные коровы в Приморье давали опасное для здоровья молоко
Десантный вертолетоносец Филиппин встанет в строй кораблей во Владивостоке в День ВМФ
Добро пожаловать: грузовик во Владивостоке протаранил машину с хабаровчанами
Во Владивостоке пробуют разгрузить центр города запретом на проезд для большегрузов
Все на море: главный синоптик Приморья рассказал о погоде на август
Игорь Николаев поделился уникальным фото молодой Аллы Пугачевой во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 27 июля 2019 года: пришло лето, но с дождем
По строительству многоэтажки на Океанском проспекте ударили сервитутом
Большегрузам запретили ездить по Владивостоку в часы пик
Дети во Владивостоке жили в нелегальном палаточном лагере
Владивостокцев перепишут по интернету
Портовый Флот АО «Восточный Порт» отпраздновал 45 лет со дня основания
В Дальнегорске загорелась крыша управления «Дальполиметалла»
Погода не проясняется: туман и дожди накрыли Приморье в пятницу
Водитель в Находке сбил 5-летнего мальчика на переходе и уехал
Полугодовой мониторинг качества воды в зоне влияния АО «Восточный Порт» на водные объекты вновь подтвердил высокие экологические стандарты предприятия
Энергетики обратились в прокуратуру из-за несогласованных действий строителей вблизи ЛЭП
Ольга Бузова во Владивостоке нарасхват